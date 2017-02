Governo promoverá Escutas Pedagógicas para ouvir educadores e traçar ações estratégicas para a educação 

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), promoverá, a partir de quinta-feira (9), uma série de Escutas Pedagógicas com educadores de todos os componentes curriculares nas 19 Unidades Regionais de Educação (URE’s) do estado.

A ação tem como objetivo ouvir e interagir com os professores do Ensino Médio, estabelecendo como foco das discussões a qualidade do processo ensino-aprendizagem, bem como registrar todo processo de dialógico em instrumento específico para orientar tomadas de decisões sobre ações estratégicas para o fortalecimento pedagógico nas escolas da rede.

“Estas Escutas terão como foco principal a melhoria da qualidade do ensino ofertado aos alunos da rede. Os professores conhecem a realidade da sala de aula, sabem quais são as reais necessidades, então, nada melhor que estabelecer um diálogo mais direto com eles, para que possamos traçar ações efetivas que nos permitam avançar na qualidade da educação, e consequentemente, nos índices educacionais”, pontuou o secretário de Estado de Educação, Felipe Camarão, que estará presente nas escutas.

As escutas Pedagógicas fazem parte do processo de democratização da educação implantado no estado pelo governador Flávio Dino, desde o início do seu governo. Já foram desenvolvidas várias ações com foco na participação democrática da sociedade no processo de construção de uma educação mais cidadã, como a eleição de gestores e a criação dos Grêmios Estudantis, entre outras.

Cronograma das Escutas

As Escutas Pedagógicas serão realizadas nos municípios sedes das URE’s em quatro etapas.

A primeira fase da Escuta acontecerá na quinta-feira (9) em Pedreiras, Barra do Corda, Presidente Dutra e Chapadinha; e na sexta-feira (10) em Itapecuru e Santa Inês.

Na segunda fase, no dia 15 deste mês (quarta-feira), os técnicos da Seduc irão dialogar com os educadores dos municípios de Bacabal, Viana e Caxias; e no dia 16 (quinta-feira), com professores de Rosário, Pinheiro e Timon.

A terceira fase será realizada no dia 20 (segunda-feira) em Balsas, Codó e Imperatriz, e no dia 21 (terça-feira) nas cidades de São João dos Patos, Zé Doca e Açailândia.

A última fase acontecerá em março, em São Luís, com data a ser definida. Cada encontro da Escuta Pedagógica terá duração de 4 horas e será realizado nos turnos matutino e vespertino a fim de garantir a ampla participação dos docentes.

“Será fundamental que os professores participem, pois essa, será uma oportunidade ímpar de fazermos o alinhamento das ações estratégicas da educação a partir das proposições docentes. E isso só será possível com a participação de todos”, destacou o secretário Felipe Camarão.