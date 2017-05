Governo promove semana com ações especiais em comemoração ao Dia das Mães

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Gestão e Previdência (Segep), promove semana com atividades especiais em comemoração ao Dia das Mães, no período de 8 a .

Para marcar o início das ações, uma apresentação cultural do Grupo Lamparina promete animar as homenageadas, nesta -feira (5), às 15h30, no Cine Teatro da Cidade (antigo Cine Roxy).

Este ano, a Segep desenvolve as ações comemorativas com itinerâncias nas secretarias de Estado do Esporte e Lazer (Sedel) e da Educação (Seduc), e, também, no Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (Imesc).

“Procuramos, a cada ano, melhorar e diversificar a programação especial alusiva ao dia das mães, para que as servidoras se sintam ainda mais valorizadas e satisfeitas em seus ambientes de trabalho”, comentou a superintendente de Acompanhamento e Valorização do Servidor da Segep, Leda Beserra Costa.

Confira a programação:

. Apresentação Cultural – Grupo Lamparina; Local: Cine Teatro da Cidade (antigo Cine Roxy), na Rua do Egito, nº 244, Centro. Horário: 15h30 às 17h30

. Acuidade Visual (Teste de visão); Local: Auditório da SEDEL, no Outeiro da Cruz. Horário: 14h às 18h

. Maquiagem; Local: Espaço Bem-Estar, Anexo VII, Centro Administrativo do Estado, Calhau. Horário: 14h às 17h

. Atendimento Médico (Clínico Geral); Local: Espaço Bem-Estar, Anexo VII, Centro Administrativo do Estado, Calhau. Horário: 9h às 12h / 14h às 16h

. Atendimento Médico (Geriatra); Local: Sede da Supervisão do Programa de Ação Integrada para o Aposentado (PAI), no Centro Social dos Servidores Públicos Estaduais, Calhau. Horário: 14h às 17h

. Massagem Terapêutica, Limpeza Facial e Cuidados com a Beleza.Local: Auditório do Centro Social dos Servidores Públicos Estaduais, Calhau. Horário: 14h às 17h 11 e . Acuidade Visual (Teste de visão)Local: Refeitório da SEDUC, Rua Conde D’Eu, nº 140, Monte Castelo.Horário: 09 às 12h / 14h às 17h

. Acuidade Visual (Teste de visão)Local: Refeitório da Seduc, Rua Oswaldo Cruz, Centro.Horário: 09 às 12h / 14h às 17h

. Massagem Terapêutica; Local: Espaço Bem-Estar, Anexo VII, Centro Administrativo do Estado, Calhau.Horário: 09h às 17h



. Limpeza Facial e Cuidados com a Pele; Local: Imesc, Av. João do Vale, Qda. 29, Ed. Zircônio, 1º andar, Renascença II (próximo ao Colégio Crescimento). Horário: 14h às 17h

. Musicoterapia (para pacientes internas do HSLZ); Local: Hospital do Servidor, Estrada da Mata, Qda. H, Lote 01, Jardim Lisboa. Horário: 15h