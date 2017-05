Governo promove mutirão de combate ao glaucoma na regional de Itapecuru

Municípios da Regional de Saúde de Itapecuru receberão, nos próximos dias 5, 6 e , o Mutirão de Combate ao Glaucoma. A ação é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e tem o objetivo de ampliar as atividades que permitem o diagnóstico e o tratamento da doença. Em abril, mais de 4,2 mil pessoas já foram beneficiadas com a ação no interior do estado.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, destaca que o poder público estadual tem investido na ação com o objetivo de alcançar um maior número de municípios e reduzir a incidência da doença em todo o estado. “O programa tem o intuito de promover o acesso ao tratamento e disseminar maiores informações para a prevenção do glaucoma. O nosso compromisso é com o bem estar e com a garantia dos direitos da população maranhense, especialmente a mais carente”, enfatiza.

No mês passado, 36 municípios das regionais de saúde de Pedreiras, Santa Inês, Codó, Viana e Presidente Dutra foram contemplados. Recebem o mutirão nesta -feira (5) os municípios de Belágua, São Benedito do Rio Preto, Anajatuba e Itapecuru. Já no (6), as atividades acontecerão em Nina Rodrigues, Presidente Vargas, Urbano Santos e Vargem Grande. No município de Pirapemas o mutirão será realizado na manhã do (7).

A secretária adjunta de Assistência à Saúde, Teófila Monteiro, ressalta que a itinerância do mutirão reforça o compromisso do Governo do Estado em ampliar o alcance dos serviços públicos de saúde. “A ação oferece aos maranhenses uma assistência médica especializada nessa área. Assim, estamos levando os serviços à população favorecendo o acesso e incentivando o cuidado com a saúde”, disse.

Durante a atividade, o paciente passa por avaliação médica e exames capazes de detectar o glaucoma ou outra patologia ocular. Os procedimentos verificam falhas no campo de visão central e periférica do paciente, além de medir a pressão interna do globo ocular e avaliar as estruturas do fundo do olho. A partir do diagnóstico, o paciente é encaminhado para o tratamento adequado ou para a cirurgia.

Para combater o Glaucoma, o programa oferece colírios gratuitos e orienta os pacientes acerca do uso correto da medicação. O glaucoma é uma lesão do nervo óptico que pode provocar a cegueira. A doença, muitas vezes assintomática, que causa um aumento rápido na pressão intraocular. Pacientes com idade acima dos 40 anos e portadores de doenças como diabetes, problemas cardíacos, hipertensão e hipertireoidismo, devem estar atentos e participar das atividades do mutirão em seu município.