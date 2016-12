Governo promove momento de louvor e oração aos presos da UPR São Luís 6 

Os internos da Unidade Prisional de Ressocialização (UPR) São Luís 6 participaram, na segunda-feira (26) e terça-feira (27), de um culto evangélico para celebrar as festividades de fim de ano. Mais de 500 detentos ouviram as pregações, testemunhos, louvores e oração ministrados por pastores e evangelistas. O momento contou ainda com a presença do ex – integrante do grupo de pagode “Os Morenos”, o cantor e compositor Vaguinho, que hoje é missionário de uma denominação cristã.

A inciativa faz parte do compromisso do Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Administração penitenciária (Seap), para reforçar as ações de ressocialização voltadas às Pessoas Privadas de Liberdade (PPL). “Nós vemos os trabalhos evangelísticos feitos nas unidades prisionais como sendo de fundamental importância para a reintegração social do preso. Hoje, as igrejas são nossas grandes parceiras”, destacou o secretário Murilo Andrade de Oliveira.

O culto, que no primeiro dia contou com aproximadamente 100 internos do pavilhão Gama, ocorreu na área do banho de sol da unidade. Dirigida pelo pastor Felipe Pereira, a celebração religiosa foi marcada por testemunhos de pastores que, inclusive, foram ex-presidiários. Um desses casos é do pastor Franklin Jonne, de 47 anos.

“Hoje vou aos presídios para levar meu testemunho de libertação e superação. Sempre falo para as pessoas que um dia cometeram crimes que elas podem ser regeneradas e ser, verdadeiramente, novas pessoas, homens transformados, de novo caráter”, pontuou o pastor, que cumpriu 10 anos de pena por assalto.

Bem dinâmica, a celebração ocorreu da seguinte forma: uma palavra bíblica, seguida de um testemunho e, por fim, o louvor. A cada término do testemunho, o pastor Felipe Pereira trazia sempre uma rápida reflexão bíblica. “Eu quero lhes dizer que o processo tem sabor de fel, mas o alvará tem sabor de mel”, disse ele e logo em seguida foi cantada a música “A minha vitória tem sabor de mel”, da cantora gospel Damares.

Um dos momentos mais aguardados foi o testemunho do Vaguinho. Na oportunidade, ele cantou músicas bastante conhecidas do público como, por exemplo, “Alvará” e “O dono da boca”. O cantor ainda laçou a música “Senso e razão” do seu novo CD, que tem o mesmo nome.

Entre uma canção e outra, Vaguinho conversava com os internos e contava um pouco da sua história de vida. “No passado eu me envolvi com bebidas e drogas, mas hoje vivo uma vida liberta desses vícios, literalmente uma nova vida. O que desejo para cada um aqui é a luz da salvação”, disse ele.

Na terça-feira (27), o grupo foi aos demais pavilhões da unidade onde levou uma palavra bíblica aos internos. Além dos detentos do pavilhão Gama foram contemplados com a ação os internos do Alfa, Beta e Delta. O grupo de evangélicos encerrou fazendo uma oração voltada aos presos e aos seus familiares e também aos servidores da Secretaria. O evento foi coordenado pela secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização (SAAH) da Seap, por meio de sua Supervisão Religiosa.

“Me converti na unidade há mais ou menos 1 ano e hoje penso diferente, hoje quero coisas melhores para minha vida. O evangelho é que mudou minha mente. Fisicamente estou preso, mas espiritualmente liberto”, contou o interno Moacir Moraes, de 25 anos.

O diretor da UPRSL 6, Fábio Aurélio Lopes Costa, disse que a ação é de extrema relevância para a efetiva ressocialização do apenado. “A assistência religiosa é de fundamental importância para a ressocialização, ela vem somar com as demais assistências oferecidas aos internos”, concluiu o diretor.