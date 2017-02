Governo promove levantamento dos atrativos turísticos e mini-cursos na cidade de Guimarães

O Maranhão, segundo maior estado do Nordeste e oitavo maior do Brasil, possui riquezas naturais e culturais que vão além das já conhecidas nacionalmente e internacionalmente. Por isso, com o objetivo de elencar as potencialidades turísticas dos municípios que integram os 10 Polos Turísticos, o Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Sectur), promoveu, pela primeira vez, o levantamento dos atrativos turísticos em Guimarães, um dos municípios que integra o Polo Floresta dos Guarás. A ação faz parte do Programa ‘Mais Movimento e Regionalização’, que possibilitou a apresentação de locais que possam se transformar em futuros atrativos turísticos.

“Consideramos muito importante nossa vinda ao Polo Floresta dos Guarás, primeiramente por ser um polo que nunca tinha recebido uma ação direta e in loco de uma Secretaria Estadual de Turismo. Em segundo lugar, porque iniciamos as atividades na cidade de Guimarães, uma das mais antigas do Maranhão, onde temos atrativos culturais e naturais, além de patrimônio edificado e material. Esse contexto possibilita uma série de roteiros interligados e, se estruturados, podem gerar um fluxo interessante de visitantes”, explicou o secretário adjunto de Turismo, Hugo Veiga, que acompanha as visitas aos municípios.

Outros fatores determinantes para a Sectur abrir a agenda de 2017 com o Polo dos Guarás são duas grandes obras do Governo que vão impactar diretamente essa região. Uma é a ponte do Rio Pericumã, passando de Bequimão até Central do Maranhão, que vai diminuir o tempo de deslocamento e percurso para essa região. A outra obra impacta no acesso do Médio Mearim, que é a estrada que vai de Pedro do Rosário à Zé Doca, que também vai facilitar o fluxo de pessoas para o litoral.

Visita técnica

No município de Guimarães, as visitas técnicas contemplaram localidades que, segundo os moradores, já estavam sendo esquecidas. Atendendo à sugestão da Secretaria Municipal de Turismo de Guimarães, a equipe da Sectur percorreu as localidades do Trapiche, Nova Bolívia, Porto Guarapiranga, praias do Recreio e Araóca, além das comunidades quilombolas de Damázio e Caratiua.

Caratiua e Damázio apresentaram para a equipe da Sectur manifestações como o Bumba Meu Boi de Guimarães, Tambor de Crioula de São Benedito, Cacuriá Mirim Raízes do Quilombo, além de atrativos na culinária e artesanato. Para chegar aos atrativos turísticos naturais de Guimarães, é necessário passar, pelo menos, por essas duas comunidades remanescentes de quilombolas. Além de preservarem aspectos genuínos da cultura africana, por meio da dança e da religiosidade, o artesanato completa a riqueza do encantamento local. “Tudo que foi apresentado tem grande potencial para o turismo de base comunitária ou cultural”, afirmou a assessora especial da Sectur, Luciana Castro.

Para as comunidades, o levantamento realizado por meio do Programa ‘Mais Movimento e Regionalização’ é fundamental para as belezas de Guimarães que estão se perdendo ao longo dos anos. “Essa vinda de vocês é muito importante para todo o povo vimarense, porque estão reavivando, valorizando lugares e aspectos da cultura que já estão sendo esquecidos. É muito importante esse trabalho, porque contribui para resgatar, manter viva tanta coisa que o próprio povo de Guimarães está deixando de valorizar”, ressaltou o líder da comunidade quilombola de Damázio, cantador do Boi de Guimarães e mestre do Tambor de Crioula de São Benedito, Walter de Damázio.

Mais Qualificação e Turismo

Os pontos visitados como praias e portos chamaram a atenção para detalhes de infraestrutura, como acessos, por exemplo. “Tudo que vimos é lindo, mas para que se tornem produtos turísticos e cheguem a integrar roteiros promocionais precisam somar infraestrutura adequada para receber visitantes além de serviços de qualidade. Para isso, nossas ações orientam sobre a importância do poder público municipal e iniciativa privada somarem esforços para as tratativas”, destacou o secretário adjunto Hugo Veiga.

Para contribuir com a qualidade dos serviços, a Sectur também promoveu mini-cursos, que fazem parte do projeto ‘Mais Qualificação e Turismo’, como Informações Turísticas, Técnicas de Recepção para Meios de Hospedagem, Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, Qualidade no Atendimento de Bares e Restaurantes, além de Gestão Pública para o Turismo e Projetos Técnicos, este último destinado a servidores públicos.

No total, passaram pelas salas de aula 73 moradores de Guimarães. O que motivou a procura pelos mini-cursos foi a possibilidade de incrementar a vida profissional. “A gente trabalha com a cara e a coragem. Nosso conhecimento é da prática, da necessidade e vivência do dia a dia. Então, o que estamos aprendendo é importante e completamente novo, porque nos mostra como deve ser a prática, com base na teoria”, ressaltou Juciely Andrade, que trabalha no Trapiche, um dos locais mais visitados da cidade de Guimarães.