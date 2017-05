Governo promove consulta pública sobre direitos da pessoa com deficiência no Maranhão

O Governo do Maranhão quer ouvir a opinião dos cidadãos maranhenses sobre os direitos da pessoa com deficiência para implantação das políticas públicas para este segmento, que, no Maranhão, representa 26% da população. No período de a , os interessados poderão participar com sugestões por meio da Plataforma Digital de Participação Popular – Participa MA, acessando o endereço eletrônico: www.participa.ma.gov.br.

A plataforma é o meio de participação direta da população sobre instrumentos de controle social, orçamento e propostas políticas. Coordenada pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop), a consulta pública garante à sociedade civil contribuir com sugestões de propostas ou alterações que poderão ser consideradas antes da revisão final do texto do plano.

“Ela é o instrumento democrático de aprovação da sociedade civil sobre a deliberação do poder público na construção das políticas – objetivo do Plano Estadual de Políticas de Inclusão da Pessoa com Deficiência, após todo o processo de construção coletiva do texto-base”, explicou Francisco Gonçalves, secretário estadual de Direitos Humanos e Participação Popular.

Todo o processo de construção do plano estadual foi organizado pelo Comitê Gestor Estadual de Políticas da Inclusão da Pessoa com Deficiência, em parceria com 25 órgãos, ao longo de todo ano de 2016, com a realização de reuniões, oficinas e encontros regionais em quatro regiões do estado: Imperatriz, Açailândia, Caxias, Pinheiro e São Luís. Com oito eixos temáticos, o texto vai contemplar ações nas áreas de acessibilidade, educação, saúde, trabalho, cultura, turismo, esporte, lazer, assistência social, segurança pública, gestão e monitoramento, acesso à Justiça e aos direitos humanos.

Segundo a secretária adjunta dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Beatriz Carvalho, o plano estadual é um passo importante na estruturação políticas públicas que visam a garantia de direitos. “Buscar uma sociedade inclusiva implica na necessidade de oferecimento de condições para que todos os cidadãos exerçam seus direitos e deveres de forma igualitária. O plano vem atender esta orientação que marca a gestão do Governo Flávio Dino”, afirmou.

O Plano Estadual de Políticas de Inclusão da Pessoa com Deficiência visa assegurar o atendimento pelo Governo do Maranhão às demandas existentes na sociedade, garantindo os direitos fundamentais, promovendo a equidade e o respeito à diversidade como compromisso do Estado, reconhecendo ações necessárias para assegurar o pleno gozo de todos os direitos das pessoas com deficiência, que são universais, indivisíveis e inter-relacionados.