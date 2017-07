Governo promove capacitação para supervisores do programa Criança Feliz

O Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), iniciou, nesta -feira (17), capacitação de supervisores do Programa Criança Feliz. O objetivo da capacitação é formar e preparar os servidores municipais para as capacitações dos visitadores dos municípios participantes do programa.

De acordo com a secretária adjunta de Assistência Social, Célia Salazar, a capacitação é essencial para o bom funcionamento do programa no estado. “Essa capacitação tem o objetivo de preparar os supervisores como multiplicadores, para que eles possam ir até os municípios orientar os visitadores domiciliares, transmitir todo o conhecimento adquirido durante a formação, para que o Programa Criança Feliz seja executado de maneira efetiva no Maranhão. É de extrema importância a participação dos representantes dos municípios participantes”, informou.

A capacitação ocorrerá em três etapas, sendo a primeira a capacitação dos supervisores que acontece nos dias 17 a ; a segunda nos dias 24 a e a terceira nos dias a . Cada período corresponde a um grupo de 60 municípios. A etapa está relacionada a capacitação de multiplicadores nos municípios participantes do programa, e a terceira e última etapa corresponde a execução do programa.

A capacitação conta com apresentação do Programa Criança Feliz, discussão sobre o papel do supervisor e do facilitador, o papel do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no programa, o território e as políticas públicas, orientação para o início do trabalho no território, workshop sobre cuidados para o desenvolvimento da criança, planejamento das visitas.

O Programa Criança Feliz é uma iniciativa do governo federal, instituído através do Decreto n°8.869 de de 2016. Surge como uma importante ferramenta para que as famílias com crianças entre zero e seis anos ofereçam a seus filhos condições necessárias para promover seu desenvolvimento integral na primeira infância.

No Maranhão, 164 municípios fizeram adesão na primeira etapa do programa, com lançamento em março deste ano, com autoridades (secretário Nacional do Desenvolvimento Humano, governador do Estado do Maranhão, secretários de Estado, prefeitos (as), gestores e técnicos da Política de Assistência Social e Conselheiros de Políticas Públicas).

Programa Criança Feliz

O programa tem como objetivo promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância; mediar o acesso da gestante, da criança na primeira infância e de suas famílias às políticas e serviços públicos de que necessitam. Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho do papel de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até 06 anos; Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para às gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias, dentre outros.