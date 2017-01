Governo promove campanha “Férias em Trânsito” em São José de Ribamar

O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) promoveu mais uma série de ações educativas na manhã desta quinta-feira (12). As atividades foram realizadas em dois pontos do município de São José de Ribamar: na MA-201 e na Praia do Banho, na sede do município. O trabalho faz parte da campanha “Férias em Trânsito”, que começou no dia 4 de janeiro.

A primeira ação foi uma blitz de fiscalização e educação para o trânsito. A barreira foi montada pela Polícia Militar do Maranhão (PMMA), por meio da Companhia Rodoviária Militar Independente (CPRV Ind.), na MA-201, em frente à Praça da Piçarreira. No local, motoristas foram abordados pelos policiais para a vistoria de documentos e checagem de itens obrigatórios de segurança. Depois da verificação, educadores do Detran conversavam com os condutores, com o objetivo de conscientizar por um trânsito mais seguro.

O chefe da Divisão de Orientação de Trânsito, Gilmárcio Lopes, explica que as ações da campanha “Férias em Trânsito” estão ocorrendo, simultaneamente, no interior do estado e na Região Metropolitana de São Luís. “Temos um calendário para ser cumprido no interior do Maranhão, mas temos ações todos os dias na capital e demais municípios da ilha. O objetivo dessa campanha é tornar as férias de janeiro mais tranquilas. Por isso, estamos levando as ações para as estradas e pontos turísticos, como as praias”.

Na Praia do Banho, os educadores foram aos bares e restaurantes e fizeram a abordagem de mesa em mesa. Nesta ação, também, foi distribuído material informativo com as dicas de segurança no trânsito, como o uso do cinto, não usar celular e não beber quando dirigir.

Uma família de Santa Inês, que estava almoçando em um bar, contou que já tinham sido abordados antes e reconheceu a importância da ação. “Há uma semana, nossa família foi abordada na cidade de Santa Inês e, agora, novamente, nesta visita à São José de Ribamar. Agora, temos a certeza de que não é uma ação isolada. Acredito que assim, podem fazer a diferença”, contou Maria Alice que é administradora.