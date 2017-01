Governo promove atividades esportivas para incentivar cuidado com a saúde mental

Em alusão ao ‘Janeiro Branco’, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), promove uma série ações que envolve pacientes da Unidade de Acolhimento Estadual e membros da comunidade. Na manhã desta sexta-feira (20), o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) realizou um torneio esportivo, com a participação da comunidade, na Litorânea.

De acordo com a diretora da Unidade de Acolhimento Estadual (UAE), Lucilene Castro, o intuito das atividades é a importância do cuidado com a saúde metal. Por isso, o serviço está desenvolvendo atividades durante o mês de janeiro. “As pessoas têm uma preocupação muito grande com a saúde física e ninguém se preocupa com a saúde mental. Temos uma quantidade imensa de dependentes químicos, de pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, um número muito crescente e que, infelizmente, as pessoas não dão a devida atenção para o fato de que o que causa esses problemas é uma saúde mental negligenciada”, explicou.

Cerca de 60 pessoas entre pacientes do CAPS AD, do CAPS Bacelar Viana, da Clínica Santa Marta e mais a comunidade envolvida na ressocialização dos pacientes participaram da I Copa Janeiro Branco de Futebol de Areia. “Nossa intenção é de mobilizar a sociedade e mostrar que ações em saúde mental promovem qualidade de vida, ressocialização, melhora da autoestima e das questões físicas”, explicou o diretor do CAPS AD, Marcelo Costa.

Para Raimundo Rosa, um dos participantes do torneio de futebol de areia, o momento, além de engrandecedor, é de felicidade. “Nós estamos todos muito alegres em participar desse momento. E o que deixa a gente mais feliz é que além de a gente se divertir, brincar, a gente vai se cuidar. E isso é o que todos os pacientes aqui precisam”, comentou o paciente da Clínica Santa Marta, uma das convidadas do CAPS AD para a programação.

Aulas e caminhada

Além do torneio, uma equipe multidisciplinar realizou atendimento ao público com aferição de pressão arterial, medição de peso, altura e IMC e testes de glicemia. Outra programação oferecida pelo UA Estadual, com atividades na praia com aulas de yoga, slackline e caminhada foi realizada, na última quarta-feira (18), na Avenida Litorânea.

“Trouxemos nossos pacientes e também os profissionais para promover essa integração. Eles estão todos aqui fazendo essa aula de slackline com o intuito de trazê-los para um ambiente diferente para falar de saúde, para promover saúde pra pensar e defender a saúde mental”, disse Lucilene Castro.

Elenilce Lopes Costa, uma das mais ativas na aula de slackline, disse compreender a importância de cuidar da saúde mental e que realiza várias atividades que lhe ajudam. “Eu sei que é importante e eu já faço várias coisas. Faço artesanato, também adoro cuidar das unhas das pessoas, faço várias coisas que podem me ajudar e estou gostando muito de ter essa nova experiência hoje com o slackline”, afirmou.

A terapeuta ocupacional Darcia Almeida destaca a importância da atividade física no fortalecimento da saúde mental. ”Antes mesmo de ser uma atividade física, essa é uma atividade psicomotora. No caso do slackline, além de ser considerado hoje pelos orientais um momento de meditação, é um trabalho de equilíbrio mental e coordenação motora grossa. Mente e corpo trabalhando juntos em prol do movimento”, explicou.