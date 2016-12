Governo promove 455 na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Maranhão

O governador Flávio Dino anunciou, nesta quarta-feira (28), 455 promoções na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Maranhão. “Esta é mais uma medida de valorização das carreiras para melhorar serviços”, reforçou Dino.

A Segurança é uma das prioridades do Governo do Maranhão e a meta é mudar a situação encontrada – de desvalorização do policial e falta de condições de trabalho. Para tanto, nestes dois primeiros anos de gestão, o Governo investiu forte no setor assegurando o aparelhamento da polícia, a modernização da estrutura policial, a aquisição de novos veículos e a promoção de medidas de valorização do efetivo.

“Esse é o reconhecimento do mérito das polícias e o cumprimento de uma palavra que empenhei quando aqui estive, um dia após a minha posse: entreguem-me resultados que eu farei o máximo para a polícia ser reconhecida”, destacou. De acordo com Flávio Dino, mesmo em um quadro de aguda crise econômica, o Governo tem se empenhado em valorizar o funcionalismo público, dentre eles a atividade policial, com promoções e investimentos em equipamentos e espaços físicos que tornem o trabalho mais eficiente e humanizado.

Polícia Militar reestruturada

Na Polícia Militar, foram mais de três mil promoções; inauguração da Base Avançada da Companhia de Polícia de Turismo (CpTur), na Lagoa da Jansen, e do Batalhão da PM em Timon; mais de três mil policiais militares capacitados em 99 cursos; promoção de 1.445 praças e inclusão de 85 novos oficiais em um ano.

Corpo de Bombeiros contemplado

Neste governo, o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão comemorou a sanção da Lei Orgânica dos Bombeiros (LOB), que há 20 anos era esperada pela categoria. Nessa área, quase dois mil bombeiros receberam promoção.

“O projeto do governador Flávio Dino é aparelhar as polícias, garantindo as condições de operação com objetivo de melhorar a qualidade do serviço oferecido ao cidadão. E isso perpassa pela integração das polícias e a valorização do efetivo, o que vem sendo feito”, enfatizou o secretário de Estado da Segurança Pública, Jefferson Portela.