Governo presta assistência a pacientes com epidermólise bolhosa no Maranhão

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), tem estruturado a assistência para pacientes com epidermólise bolhosa (EB) garantindo-lhes o tratamento adequado e capacitando familiares e equipes de Atenção Primária a darem continuidade aos cuidados essenciais para melhoria nos quadros. A epidermólise é uma doença genética e rara, que causa impacto na vida do paciente e de sua família.

Para interferir de forma positiva na qualidade de vida de quem convive com a doença – onde um simples toque pode friccionar a primeira camada da pele contra o corpo e causar ferimentos –, a SES tem disponibilizado para os pacientes o material necessário para a realização dos curativos adesivo, feitos com alta tecnologia, clinicamente testados na redução de dores. O material não adere à ferida úmida, não causa desprendimento das células da pele e minimiza o risco de infecção.

No Maranhão, existem 11 casos confirmados e um em investigação, sendo nos municípios de São Luís, Amarante, Barra do Corda, Vargem Grande, Timon, Barreirinhas, Zé Doca e Penalva. Em geral, os pacientes são crianças, e precisam aprender a conviver com as lesões logo nos primeiros contatos com os ambientes externos. Em média, o custeio mínimo mensal para cada paciente é de R$ 10 mil, que são revertidos nos materiais, alimentação e outros custos para acompanhamento de rotina na capital.

Visitas técnicas

Em junho de 2016, teve início a programação de visitas aos pacientes, feita pela enfermeira Juliana Assis, gerente de Enfermagem do Hospital de Câncer Tarquínio Lopes Filho (HCTLF) e coordenadora do projeto ‘Assistência aos pacientes portadores de epidermólise bolhosa’ no estado.

Durante as visitas, as lesões são avaliadas para que seja feito o curativo adequado, que deve ser trocado a cada três dias. Os curativos são feitos orientando os responsáveis e a equipe local do Programa de Estratégia da Família (PSF) quanto à forma correta de fazer o procedimento.

“Temos avançado muito em relação à capacitação profissional e a eficácia dos diagnósticos. A programação de entrega é feita mensalmente, com o material dispensado do HCTLF diretamente para as crianças beneficiadas”, explicou a enfermeira Juliana Assis.

Cildilene Ferreira, mãe da paciente Camile Vitória, de 10 anos, do município de Zé Doca, garante que os cuidados permitem evolução no tratamento. “Minha filha nasceu com a doença e começamos a receber auxilio do Estado no ano passado. Antes não tínhamos suporte. O gasto era grande com ataduras e gaze. Eu também fazia campanha nas redes sociais para conseguir doações”, contou Cildilene.

Após a estruturação da assistência aos pacientes de EB, ela afirma ter tido melhorias na rotina com a diminuição do desconforto causado pelas lesões. “Hoje somos bem assistidas e isso para mim foi uma agradável surpresa. A equipe está sempre disponível. O que eu percebo é que está havendo um interesse maior para cuidar dessas crianças. Hoje a Camile já consegue brincar e ter uma rotina para a idade dela, pois com os curativos ela se sente mais confortável e livre”, completou a mãe.

No último dia 13 de janeiro, pacientes do município de Barreirinhas receberam as visitas domiciliares. Na cidade há três crianças com o diagnóstico fechado e um caso em processo de investigação. “Em geral, as condições das casas dos pacientes não são propícias para o tratamento. Já existe uma tramitação, direcionada pela SES, para doação de condicionadores de ar em todos os municípios. Isso será um grande benefício para os pacientes”, considerou Juliana Assis.

Capacitação profissional

Com o intuito de capacitar, prioritariamente, os profissionais de saúde das localidades onde existem pacientes em tratamento, o Governo tem oferecido capacitações específicas e treinamento sobre os aspectos gerais da EB com foco nos cuidados dispensados no tratamento das lesões decorrentes da doença.

Os treinamentos têm envolvido equipe multidisciplinar, com médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. “No ano passado foi estruturado esse estudo que integra o projeto: ‘Assistência aos pacientes portadores de epidermólise bolhosa’. Nele abordamos a incidência da doença e todas as informações necessárias para o manejo clínico do tratamento correto e que minimiza as dores e lesões dos pacientes”, ressaltou a coordenadora Juliana Assis.