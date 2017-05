Governo, Prefeitura de São Luís e HUUFMA firmam parceria para atendimento oftalmológico de estudantes

Mais uma importante parceria foi firmada nesta -feira (3). O Governo do Maranhão, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação, a Prefeitura de São Luís e o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HUUFMA) assinaram um termo de cooperação técnica para execução do ‘Projeto Olhar Maranhão’, que tem o objetivo de prestar assistência oftalmológica em escolas públicas de São Luís, da Rede Estadual e Municipal.

O ‘Olhar Maranhão’ funcionará com consultório itinerante de assistência oftalmológica nas escolas, que atenderá estudantes da rede pública, com o objetivo de evitar que problemas oftalmológicos precoces tornem-se definitivos ou incapacitantes. Neste primeiro momento, o projeto chegará a 54 escolas públicas da rede estadual e municipal de São Luís, que fazem parte do Programa Saúde na Escola (PSE).

Por meio da parceria, a Prefeitura de São Luís fará a triagem dos estudantes e se responsabilizará pelo deslocamento destes, nos casos em que a escola não tenha estrutura apropriada para receber o consultório itinerante. O HUUFMA realizará as consultas oftalmológicas para diagnóstico e a Seduc fará a aquisição dos óculos para doação aos estudantes que forem detectados com problemas de visão. Ao todo, serão realizadas 32 consultas por dia.

O secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, destaca que a detecção de possíveis problemas oftalmológicos precoces, além de contribuir para que não se tornem mais graves, ajuda, ainda, na melhoria do rendimento escolar de estudantes que por problemas de visão não conseguem desenvolver com plenitude suas atividades escolares e, consequentemente, a diminuição da evasão escolar. “Este é um programa que já existiu antes financiado pelo Ministério da Saúde e executado pelo HUUFMA, porém estava em vias de extinção. O governador Flávio Dino determinou que, além de apoiarmos o projeto através da aquisição dos óculos, ampliássemos também o atendimento para os alunos da rede estadual, na capital maranhense. Então, no caso dos estudantes em que forem detectados problemas de visão e necessitem de óculos, a Seduc fornecerá os óculos. Nas situações mais graves, que necessitem de cirurgia, os estudantes serão encaminhados ao Hospital Universitário, para o procedimento cirúrgico”, destacou o secretário.

“Mais uma importante parceria entre Prefeitura e Governo do Estado e agora envolvendo o Hospital Universitário. Um programa que já vinha acontecendo dentro da nossa rede e que agora será ampliado e beneficiará milhares de crianças. Nossa missão é essa, buscar melhorias na qualidade de vida da população. Agradeço muito a parceria, pois não se chega sozinho a lugar nenhum, ainda mais em um momento de crise”, disse o prefeito Edivaldo.

A Superintendente do HUUFMA, Joyce Lages, destaca que além de beneficiar os estudantes com atendimento, a parceria tem um cará social. “Quando o Ministério da Saúde nos informou que não tinha mais como manter o financiamento para execução do programa, ficamos preocupados porque vínhamos fazendo o atendimento das crianças nas escolas e verificamos muitas com déficit visual. Então procuramos o Governo do Estado que aceitou entrar como parceiro do projeto. Logo, nas crianças que for constatado o problema visual, os óculos serão doados pelo Seduc e, se porventura, ela tiver outro problema mais grave que necessite de cirurgia, o HUUFMA fará o procedimento”, declarou a superintendente.

“Esse é um projeto que tínhamos iniciado e que está paralisado há algum tempo. Contamos agora com a sensibilidade do Governo e da Prefeitura, e, com essa união, entre Governos Federal, Estadual e Municipal, trabalharemos em um projeto que tem grande alcance social, que é fazer diagnóstico e restituir a visão de centenas de crianças que estão com dificuldade de aprendizado. Isso é uma ação social, isso dá alegria para a criança, satisfação para a família e para nós que estamos investindo no futuro do país”, afirmou o médico do HUUFMA, Natalino Salgado.

A assinatura do termo contou com a participação, também, do vice-prefeito de São Luís, Júlio Pinheiro, do secretário-adjunto de Programas e Projetos Especiais da Seduc, Ismael Cardoso; dos secretários municipais de Educação e de Saúde, Moacir Feitosa e Helena Duailibe, respectivamente, entre outras pessoas.