Governo pavimenta acesso aos Residenciais do ‘Minha Casa, Minha Vida’ em Imperatriz 

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, começou, na quinta-feira (19), a etapa de colocação da camada asfáltica na via de acesso aos residenciais Sebastião Regis e Canto da Serra, em Imperatriz, entregues pelo programa ‘Minha Casa, Minha Vida’. Os serviços para pavimentação do local foram iniciados em dezembro, com trabalhos de terraplanagem e drenagem, e têm previsão de entrega para o fim deste mês, beneficiando cerca de 5 mil famílias.

O Residencial Sebastião Regis foi entregue no fim do ano passado e as famílias estavam com a locomoção limitada por causa das condições da rua. “Esse asfalto além de facilitar nossa ida e vinda a outros bairros e ao centro, melhora a segurança. Antes a gente tinha que andar quase parando por causa da lama e isso deixava a gente apavorado, com medo de assalto”, conta a dona de casa Ana Misty.

As casas do Residencial Canto da Serra ainda não foram entregues, mas os futuros moradores não terão preocupação com o acesso ao local. “Vamos beneficiar em torno de 18 mil pessoas quando este residencial ficar pronto, isto representa a sensibilidade da gestão realizada pelo governador Flávio Dino em dar respostas rápidas às demandas urgentes da população. Este governo trabalha para o bem-estar de todos os maranhenses”, frisou o secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto.

Aproximadamente R$ 246 milhões já foram investidos em pavimentação e recuperação de pavimento em todo o Maranhão, contemplando 150 municípios. Só em Imperatriz, foram mais de 40 quilômetros de asfalto, em bairros como Vila Nova, Santa Rita, Nova Imperatriz, Bacuri, Vila Redenção e Parque Alvorada.