Governo participou da Expoimp ampliando oferta de capacitação a pequenos e médios produtores

A Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Agerp) participou da 49ª Exposição Agropecuária de Imperatriz (Expoimp), realizada de 8 a 16 deste mês. Promovida pelo Sindicato Rural de Imperatriz (SinRural), com apoio do Governo do Estado, a Expoimp é um espaço de comercialização de bovinos de alto nível e de disponibilização de conhecimento para o público, principalmente os médios e pequenos produtores.

Para o presidente da Agerp, Júlio César Mendonça, a oportunidade foi importante para movimentar a economia local e incentivar a realização de negócios. “A Expoimp envolve pequenos e médios produtores da região, o que é importante”, observou.

O Escritório Regional da Agerp no município de Imperatriz contribuiu na disseminação de conhecimento durante a Expoimp. Promoveu cursos como inseminação artificial de bovinos e de irrigação, em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Também foram realizadas palestras e cursos de temas como ‘Dispensa de Licenciamento Ambiental para pequenas propriedades’, ‘Tomate, melancia e fertirrigação’, e ‘Hortaliças’.

“A participação da Regional da Agerp na Expoimp foi muito importante e produtiva. Toda a equipe técnica esteve envolvida levando informação e conhecimento ao público”, informou o gestor da Agerp Imperatriz, Bento Humberto.