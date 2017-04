Governo participa de seminário do projeto ‘Gol pela paz’

Na manhã desta ça-feira, 18, o secretário de Estado do Esporte e Lazer, Márcio Jardim, participou do seminário promovido pela Plan Internacional por meio do projeto ‘Gol pela paz’. Com o tema: “Gênero, esporte e cidadania: Entrando em Campo pela Igualdade de Gênero”, o evento aconteceu no auditório Sumaúma no Parque Botânico da Vale, em São Luís.

No auditório 200 adolescentes, assistidos pelo projeto esportivo, ouviam atentos as palavras dos presentes à mesa de abertura composta, além do titular da Secretaria de Esporte e Lazer (Sedel), Márcio Jardim, pela secretária adjunta da Secretaria de Estado da Juventude (Sejuv), Paula Falbo; a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), Janicelma Fernandes; e da coordenadora da Incubadora de Esporte e Cidadania do Instituto Formação, Diane Sousa.

Ao se pronunciar o titular da Sedel falou da importância em debater o tema que a ONG tem abordado junto aos projetos esportivos. “Falar sobre temas como a igualdade de gêneros dentro do esporte, que ao primeiro olhar pode parecer que não tenha nenhuma relação, é muito válido e importante. Debater sobre um assunto que incomoda, principalmente num país machista como o nosso, é reconhecer que ele existe e pode ser eliminado”, disse Jardim. De acordo com a coordenadora de Projetos e Incidência Política da Plan, Gezyka Silveira, o projeto ‘Gol pela paz’, em São Luís, é financiado por meio do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e atendem oito comunidades.

“O projeto atende oito comunidades pelo Fundo Municipal, em São Luís, mas no total são 17 comunidades que envolvem a capital, São José de Ribamar e Paço do Lumiar. Nossa intenção com o seminário é a construção de um novo olhar que venha desconstruir estereótipos de gêneros no dia-a-dia e promover a igualdade de gênero além de direitos de crianças e adolescentes por meio da cultura de paz e protagonismos desses meninos e meninas”, disse a coordenadora. Sobre a presença do Governo do Estado a coordenadora destacou que a participação do secretário de esporte é importante, pois motiva os jovens maranhenses. “ a presença do secretário Márcio é importante, pois inspira e motiva ‘os meninos’ por saberem que o estado se faz presente nesse projeto”, destacou.

A programação contou ainda com apresentação cultural dos meninos e meninas da comunidade de Inhaúma; ‘bate-papo jovem’ sobre Igualdade de Gênero e Direitos Humanos com a palestrante da Plan, Poliana Cozzi; Direitos Humanos de crianças e adolescentes com a coordenadora das ações de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, Gerusa Silva; e, por fim, uma apresentação do ‘Monólogo Por Ser Menina’.

Sobre a Plan Internacional