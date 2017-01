Governo participa de inauguração do Data Center do Ponto de Presença da RNP no Maranhão

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Jhonatan Almada, participou na tarde desta quinta-feira (5), na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), da solenidade de inauguração do Data Center do Ponto de Presença (PoP) da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). O Data Center é um ponto de conexão das redes de instituições de educação, pesquisa, saúde e cultura em todo o Estado. De modo que possam utilizar não somente a rede, mas também, os serviços promovidos pela RNP através da infraestrutura nacional de redes em alta velocidade.

Além da participação do secretário Jhonatan Almada, a solenidade contou com a presença do secretário-adjunto de Inovação e Cidadania Digital da Secti, Nivaldo Muniz; do diretor de Engenharia e Operações da RNP, Eduardo César Grizendi; do coordenador administrativo do PoP Maranhão, Nélio Alves Guilhon; da reitora da UFMA, Nair Portela; e do diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação da UFMA, José Santana Neto.

Segundo o secretário Jhonatan Almada, a inauguração é um momento de muita alegria. “Poder participar de um evento de inauguração de um parceiro como a RNP é muito importante. Nós conseguimos estabelecer formalmente as relações. Já temos trabalhos sendo desenvolvidos e lugares já funcionando com a internet da RNP, sobretudo a nossa rede de educação profissionalizante. Nós do Governo do Estado estamos bastante empenhados para democratizar o acesso à internet”, destacou.

“Estamos muito contentes em inaugurar esse espaço, queremos cada vez mais contribuir com a população acadêmica do Maranhão. Temos feito investimentos para interligar por meio de fibra óptica diversos pontos de São Luís, tendo também um projeto de interiorização em diversas localidades do Estado, tudo isso em parceria com a Secti. Vivemos um momento de maior integração com os Estados, hoje com a UFMA, além de diversos projetos pelo Brasil”, disse o diretor de Engenharia e Operações da RNP, Eduardo César Grizendi.

A reitora da UFMA, Nair Portela, explicou a importância desta aquisição. “Cada vez que avançamos temos uma satisfação institucional e pessoal, considero esse momento um grande salto. Mais uma meta alcançada dentro desse universo de perspectivas que, às vezes, parecem difíceis, mas são de caráter inovador”, explicou.