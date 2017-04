Governo participa de fórum do BNB de Infraestrutura em Fortaleza

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Energia (Seinc), participou, nesta quarta-feira (19), em Fortaleza, do Fórum do Banco do Nordeste de Infraestrutura.Representando o Governador Flávio Dino, o secretário Estadual de Indústria, Comércio e Energia, Simplício Araújo, destacou as políticas de atração de investimentos adotadas pelo Executivo Estadual.

O evento contou com painéis e ciclo de debates sobre o tema, tendo como base o desenvolvimento, desafios e oportunidades para o financiamento da infraestrutura no Nordeste.

” O Maranhão tem mostrado suas potencialidades e seu dinamismo na atração de investimento e na criação de um ambiente favorável aos negócios. Temos dialogando com as instituições bancárias e o BNB é um grande parceiro neste processo”, afirmou Araújo.

FNE

Um dos destaques do fórum foi o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Contando com juros bem abaixo dos praticados pelo mercado, é uma oportunidade para empresas com interesse em investir na região. O fundo é um instrumento de política pública federal gerenciado pelo BNB. A previsão é que neste ano sejam aplicados em operações de créditos R$ 26,1 bilhão, sendo R$ 11,4 bilhões para a infraestrutura.