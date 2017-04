Governo participa de encerramento da Taça Barão de Caxias

A secretária adjunta de esporte educacional, Jóslea Rodrigues, esteve presente, na quarta-feira (12), na cerimônia de encerramento da Taça Barão de Caxias do 24º Batalhão de Infantaria Leve (BIL), juntamente com uma equipe da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Sedel), representando o secretário da pasta, Márcio Jardim.

O evento promovido pelo 24º BIL tem o objetivo de revelar valores e selecionar atletas para comporem as diversas equipes que representarão o Batalhão nas competições do Comando Militar do Norte. O tenente coronel, comandante do BIL, Marcus Vinícius, destacou o apoio da Sedel para que o evento ocorresse. “Agradecemos à Secretaria de Esporte e Lazer que prestou todo o apoio para que esses jogos pudessem ser realizados”, disse.

A secretária adjunta de esporte educacional falou sobre a importância do incentivo ao esporte dentro de todos os ambientes profissionais. “Percebemos um aumento do incentivo ao esporte dentro dos ambientes militares, inclusive na própria Olimpíadas 2016, onde diversos atletas que participaram possuem carreira militar. E esse incentivo ao esporte é de extrema importância”, enfatizou Josléa.

O 24º Batalhão de Infantaria Leve é um parceiro dos Jogos Escolares Maranhenses, apoiando com alojamentos e acomodações para os atletas que participam das competições. Sobre a Taça Barão de Caxias Durante três dias foram disputadas modalidades de futebol, voleibol, atletismo, natação, cabo de guerra e corrida de revezamento, visando o incentivo ao espírito esportivo entre os militares e o desenvolvimento de valores como espírito de corpo, companheirismo e determinação.