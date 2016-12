Governo participa da inauguração de campus do IFMA em Pedreiras

O secretário de Indústria e Comércio, Simplício Araújo, representou o Governador Flávio Dino, durante a inauguração do campus do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), na cidade de Pedreiras.

A unidade localizada na Rodovia MA-381, Km 0, (bairro Diogo), irá atender milhares de alunos, de vários municípios da Região do Médio Mearim. Em sua sede provisória, o local conta com 16 professores, que atendem 80 alunos dos cursos de Petróleo e Gás e Eletromecânica. Em 2017, serão atendidos novos 160 alunos, que irão ingressar por meio de processo seletivo.

“O Governo vê com muita felicidade a entrega desde importante instrumento que já cumpre um papel preponderante na cidade de Pedreiras. Tenho certeza que com a oferta de cursos que contribuem para a formação profissional. Teremos mão de obra qualificada, contribuindo assim, para o desenvolvimento e crescimento da Região do Médio Mearim”, afirmou o secretário Simplício Araújo.

Construído numa área total de 60 hectares, o imóvel tem 4.420 metros de área construída, com 10 salas de aula, auditório, lanchonete, 06 laboratórios, biblioteca, enfermaria, gabinetes médico, odontológico e de assistência social, além da área administrativa.

Além do secretário estadual de Indústria e Comércio, participaram da entrega do campus, o Presidente da Câmara de Vereadores de Pedreiras, Robson Rios, Deputado Estadual Vinícius Louro, representando a Assembleia Legislativa, Deputado Federal Juscelino Filho, representando a Câmara Federal, Francisco Roberto Brandão, Reitor do Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Maranhão, José Cardoso de Sousa Filho, Reitor Geral do Campus Pedreiras, Francisco Antônio Fernandes da Silva, “Totonho Chicote”, Prefeito de Pedreiras; e a Secretária de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Eline Neves Braga Nascimento, que representou o Ministro da Educação, Mendonça Filho e o prefeito eleito da cidade, Antonio França.