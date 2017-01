Governo orienta sobre alimentação saudável antes e durante o período das férias

A temporada de férias indica quebra de rotina para crianças e adolescentes. Os horários ficam mais flexíveis, e consequentemente, a alimentação também sofre alterações. Cabe aos pais manter a continuidade de um cardápio saudável, que agrade aos filhos e seja capaz de repor as energias gastas nos momentos de lazer.

De acordo com Sueli Ismael, nutricionista e coordenadora interina da Coordenação Estadual de Alimentação e Nutrição, vinculada ao Departamento de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente da Secretaria de Estado da Saúde (SES), a alimentação deve ser balanceada, com o valor calórico compatível com o crescimento corporal e aporte satisfatório de vitaminas e minerais.

“A ingestão de alimentos in natura deve ser estimulada pelos pais em qualquer tempo de vida. No entanto, se for praticada nos primeiros anos de vida, os benefícios serão maiores, pois a possibilidade de se desenvolver problemas de saúde sérios, como a diabetes e a obesidade, que são doenças relacionadas com práticas alimentares definidas como impróprias, é praticamente anulada”, ressaltou a nutricionista.

A família deve adotar e reproduzir atitudes alimentares positivas, como o consumo de no mínimo três porções de frutas ao dia, substituição de refrigerantes por suco de frutas com pouco açúcar e minimizar o uso de frituras nas preparações proteicas como a carne, recomenda Sueli. “Prefira os métodos de técnicas dietéticas, grelhar, assar e cozinhar. E inclua guloseimas apenas nos finais de semana e com moderação ou em qualquer outro dia da semana escolhido pela mãe”, explicou Sueli Ismael.

A nutricionista Geísa Carvalho alerta que o consumo excessivo de lanches, geralmente os fastfoods, enlatados e doces e a substituição de refeições é hoje rotina na vida de crianças e adolescentes e nas férias a situação agrava. A realidade mostra um caminho contrário ao da busca pela saúde. Sobrepeso, obesidade, diabetes e hipertensão crescem cada vez mais nesta parcela da população.

“O surgimento do sobrepeso e obesidade entre crianças e jovens ocorre, na maioria das vezes, pelo excesso de consumo de alimentos de alto valor calórico e baixo consumo de frutas, leguminosas e hortaliças. Cada vez mais cedo os jovens desenvolvem doenças que antes eram comuns somente aos adultos devido à má alimentação. Os pais precisam de atenção e disciplina para educar de forma correta a alimentação dos filhos mesmo no período das férias”, afirmou a especialista.

Segundo ela, crianças e adolescentes apresentam particularidades que devem ser observadas. Para ambos os sexos, quanto mais precoce a introdução de alimentos industrializados e consumo de bebidas gaseificadas, maior a chance de desenvolvimento de sobrepeso e obesidade na vida adulta. O organismo, mesmo quando está em um momento mais tranquilo, sem cobranças de horários e rigidez de tarefas da escola, não pode ficar sem a ingestão dos nutrientes necessários para manter a saúde da criança e do adolescente. “Os cuidados com a alimentação devem ser redobrados neste período de férias. Assim, quando ocorrer o retorno das atividades, o organismo não sentirá o impacto”, orientou Geísa Carvalho.

Alimentação saudável

Nayhara Mendes, mãe do pequeno Danilo de 2 anos e meio, afirma que sempre adotou uma alimentação equilibrada em casa para não só dar exemplo ao filho, mas também, e, principalmente, evitar que ele sofra no futuro com obesidade ou diabetes e hipertensão. O menino já frequenta creche escolar e a mãe não abre mão de preparar diariamente o lanche dele para evitar que consuma alimentos industrializados na escola.

“Até os sucos sou eu quem prepara, ele toma diretamente da fruta. Não aceito que ele cultive hábitos alimentares incorretos, até porque a vida dele no futuro será boa ou ruim se o que ele come hoje for de boa qualidade. Comer de forma saudável deve ser um hábito de toda a família. Para ele não questionar as diferenças de alimentos quanto estiver maior, decidi com meu marido também adotarmos vários hábitos alimentares saudáveis e a prática de atividade física”, disse Nayhara Mendes.

Confira dicas importantes de alimentação:

-Não substitua refeições. O ideal é tentar conservar os horários do café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Opte por alimentos leves. O cardápio tem que conter frutas, verduras, legumes, grelhados, assados e refogados;

-Reforce o sistema imunológico com frutas da época, que são boas fontes de vitamina C, como morangos, tangerina e laranja;

-Mantenha a hidratação com água, sucos naturais e água de coco são as melhores opções para manter as crianças hidratadas. Evitar o consumo de refrigerante.