Governo orienta população de Rosário para o combate ao Aedes aegypti

Intensificando as ações de combate ao Aedes aegypti no estado, o Governo do Maranhão tem investido na sensibilização da população. Por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), equipes da vigilância epidemiológica do Estado estão, junto com equipes dos municípios, realizando visitas domiciliares, para eliminar criadouros do mosquito e orientar moradores sobre as ações de combate. Em Rosário, as atividades, que tiveram início nesta quarta-feira (25), acontecem até sexta-feira (27) e preveem a visita em pelo menos 800 domicílios.

Com uma população de quase 42 mil habitantes, Rosário apresentou alto índice de infestação de acordo com o Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa), antecipado pelo município. Além da equipe de vigilância epidemiológica, as atividades de visitas domiciliares envolvem equipes de agentes de saúde e de endemias e do Programa Saúde da Família (PSF). A ação conjunta visa à redução desse indicador, principalmente através da sensibilização dos moradores.

O Estado reiterou o seu compromisso na luta contra o Aedes. “Nós viemos somar esforços com o município e ajudar nesse trabalho de conscientização. Temos trabalhado ações como essas por todo o estado, dando apoio aos municípios nesse trabalho de prevenção e combate”, reforçou a coordenadora do Programa Estadual de Controle da Dengue, Zika e Chikungunya da SES, Joseneide Matos.

Durante as visitas, os moradores são informados sobre os cuidados que precisam ter para eliminar os criadouros do mosquito. O supervisor de controle vetorial e agente de campo, Valber Pires, explicou como funciona esse trabalho. “Todos nós somos capacitados para realizar uma abordagem educativa nas residências. Entre os principais cuidados que as pessoas precisam ter estão o armazenamento adequado da água e o descarte correto dos recipientes que podem acumular água”, afirmou.

Entre as áreas a serem visitadas em Rosário estão os bairros Centro, Curral Velho e Ivar Saldanha e o povoado de São Simão, que apresentaram maiores índices. A primeira casa visitada foi a do aposentado Benedito Tavares, de 74 anos. “Todo trabalho que é realizado contra as doenças é válido. Minha casa está de portas abertas para receber as equipes e estou disposto a contribuir com esse trabalho”, disse.

Além de visita domiciliar, as atividades em Rosário incluem a coleta de material biológico; orientações aos enfermeiros que atuam no município, nesta quinta-feira (26); e a nebulização com o carro fumacê, ação que começa no dia 6 de fevereiro. A secretária municipal de Saúde de Rosário, Viviane Arruda, destacou que essas ações conjuntas fortalecem a iniciativa do poder público municipal. “A gente trabalha o ano todo nesse combate e, com a parceria do Governo, nossa proposta é intensificar essa luta”, destacou.

LIRA

O mapeamento rápido dos índices de infestação por Aedes aegypti permite o melhor planejamento e direcionamento das ações de combate, pois identifica os criadouros e a situação de infestação nos municípios. No intuito de orientar os municípios para a realização do LIRAa nos meses de março e abril, o Estado, por meio do Programa Estadual de Controle da Dengue, Zika e Chikungunya, promoverá capacitações para que, até o final de fevereiro, os 217 municípios tenham condições de realizar esse levantamento, trabalho que será monitorado pelo poder público estadual.