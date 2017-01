Governo oficializa vivência acadêmica aos alunos do curso de medicina da UFMA no Hospital Regional da Baixada Maranhense

Dando continuidade às ações de fortalecimento e interiorização dos cursos de medicina no Maranhão, foi realizada nesta semana mais um encontro na Universidade Federal do Maranhão (UFMA) – Campus de Pinheiro, fruto da parceria interinstitucional firmada pelo Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde (Coaps) entre o Governo do Estado e as instituições de ensino que oferecem o curso de medicina.

Na ocasião, o secretário de Estado de Articulação das Políticas Públicas, Marcos Pacheco, proferiu a palestra ‘Estratificação de Risco em Pronto Atendimento’. Além dos alunos, professores e coordenadores do curso participaram da palestra, que contou também com a presença da Assessora técnica da Secretaria de Estado de Políticas Públicas (Seepp), Ana Lúcia Nunes, que falou sobre a ‘Rede SUS da Região de Pinheiro’.

“A melhoria da qualificação dos processos de formação e ensino-aprendizagem dos alunos, resulta em profissionais mais qualificados e com maior aptidão para o exercício da profissão. Por outro lado, os serviços têm a ganhar, pois onde existe a inserção de alunos também tem, simultaneamente, uma melhoria dos fluxos assistenciais com a instituição de diretrizes e protocolos clínicos”, destacou o secretário Marcos Pacheco.

Além da palestra, foi realizada uma visita técnica ao Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago, que em breve será transformado em Hospital Escola para os alunos da UFMA. “É fundamental que os alunos tenham essa vivência dentro de um hospital, pois todos os anos serão formados novos médicos com mais qualificação e conhecedores da realidade do município e da região. Esses alunos, futuramente, serão absorvidos pelo mercado trabalho local. E isto é o ideal. O médico no interior do nosso Estado”, afirmou a coordenadora do curso de medicina do Campus da UFMA de Pinheiro, Michelline Mesquita.

Luís Collegário é estudante do 2° período de medicina do campus da UFMA de Pinheiro, para ele, parcerias como estas só fortalecem o curso. “Nós alunos ficamos muito satisfeitos quando vimos o interesse do Estado na qualidade do ensino ofertado pela rede pública. Ter um Hospital Escola aqui na cidade vai ser um grande ganho para todos nós alunos, já que é imprescindível que estudantes de medicina vivam na prática aquilo que aprendem em sala de aula”.

Após a visita ao Hospital Regional, foi realizada uma reunião na secretaria Municipal de Saúde de Pinheiro, que contou com a presença do secretário Municipal de Saúde, Raimundo Miranda, do secretário Marcos Pacheco, além dos coordenadores e professores do curso de medicina do Campus da UFMA de Pinheiro. A pauta foi a inserção dos alunos de medicina nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), dessa forma, além do Hospital Escola, os estudantes terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia em uma unidade de saúde do município.

Em contrapartida, a UFMA deverá ofertar conteúdos para a qualificação em gestão e assistência para os profissionais dessas unidades de saúde. “Todos só tem a ganhar com essa parceria entre a prefeitura de Pinheiro e a UFMA. Profissionais mais qualificados atendem melhor a população e estudantes com mais vivência prática saem da universidade com mais bagagem”, destacou Raimundo Miranda.

Além do curso de medicina do Campus da UFMA de Pinheiro, o projeto de cooperação técnica do Governo do Estado, coordenado pela Secretaria de Estado Extraordinária de Articulação das Políticas Públicas (Seepp), contempla ainda os cursos de medicina do Campus da UFMA de Imperatriz e do Campus da Universidade Estadual de Maranhão (UEMA) de Caxias.