Governo oferece serviços especializados a maranhenses da Região Tocantina

Desde que foi inaugurado pelo Governo do Estado, em agosto de 2016, o Hospital Macrorregional Dra. Ruth Noleto, em Imperatriz, tem oferecido aos maranhenses atendimentos especializados. A unidade, que alcança a população de 43 municípios, tem cumprido na Região Tocantina um importante papel no que se refere aos cuidados na área de urgência e emergência, oferecendo atendimento ambulatorial, especialidades médicas e exames especializados aos maranhenses.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, destacou a responsabilidade e o compromisso do Governo do Estado em oferecer para a população um serviço público de qualidade. “Mesmo diante da crise, o governador Flávio Dino tem investido em áreas prioritárias como a saúde. Temos trabalhado na melhoria da infraestrutura da rede estadual de saúde e dos serviços especializados para promover um atendimento digno aos maranhenses. Nosso compromisso é com a ampliação do acesso da população aos serviços públicos de saúde”, ressaltou.

Durante quase nove meses de funcionamento o hospital realizou mais de 1,3 mil cirurgias, além de quase duas mil internações. Entre os procedimentos realizados estiveram cirurgias de hérnia, histerectomia e colecistectomia. A unidade de saúde oferece ainda aos pacientes atendimento especializado nas áreas de cardiologia, ginecologia, dermatologia e pneumologia. Também são realizados no hospital atendimento para cirurgia plástica e outras cirurgias gerais.

A dona de casa, Ângela Maria Sousa, de 42 anos, fez uma histerectomia e passa por recuperação no hospital. “Fui muito bem atendida aqui. Sou moradora de Imperatriz e já tinha vindo outras vezes consultar. Durante uma das consultas fui orientada a realizar o procedimento. Acho ótima a estrutura e é muito bom para a população poder contar com um hospital como esse aqui na cidade”, destacou a paciente.

O poder público estadual tem investido na expansão dos serviços oferecidos na unidade de saúde. No Macrorregional Dra. Ruth Noleto passarão a ser realizadas, também, cirurgias torácicas. O serviço abrange procedimentos na cavidade torácica e inclui a realização de drenagem e punção pulmonar, pneumectomia e segmentectomia pulmonar, que consistem em remover parte do pulmão, procedimento que auxilia no combate ao câncer, com a remoção de tumores.

O Hospital Macrorregional Dra. Ruth Noleto possui 116 leitos de internação, distribuídos nas especialidades clínica médica (26), cirúrgica (26), oncológica (26) e clínica cirúrgica oncológica (26), e mais 12 de UTI Adulto. A estrutura e os serviços da unidade servem a moradores de municípios das regionais de saúde de Imperatriz, Balsas, Açailândia e Barra do Corda.

Combate ao câncer

O Hospital Dra. Ruth Noleto cumprirá, ainda, um importante papel no combate ao câncer na região Tocantina, especialmente em atendimento aos povos indígenas. O hospital vai ser transformado em referência no diagnóstico e tratamento de câncer da população indígena e atenderá, por exemplo, as etnias Canela, Krikati, Guajajara, Gavião e Timbira. A iniciativa do governador Flávio Dino, que une esforços para transformar o hospital em referência no diagnóstico e tratamento de câncer população indígena do centro-sul do Maranhão.