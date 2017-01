Governo oferece programação especial de férias na Biblioteca Pública Benedito Leite

Com um roteiro de atividades culturais e recreativas a Biblioteca Pública Benedito Leite (BPBL), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur), abriu inscrições para o ‘Lendo as férias na Biblioteca’, uma programação especial de férias voltada para o público infantil, entre 7 e 11 anos. As vagas são limitadas e a inscrição é gratuita.

As atividades serão realizadas no período de 17 a 20 de janeiro, no horário das 8h30 às 12h, na Biblioteca Pública Benedito Leite, no espaço infantil e juvenil Viriato Corrêa.

“As crianças poderão aproveitar o tempo livre das férias para se divertir, aprender, desenvolver a socialização e ampliar o potencial individual a partir de conversas, leituras e brincadeiras”, informou a Diretora da Biblioteca, Aline Nascimento.

A grade de atividades inclui jogos culturais, oficinas de criação literária, passeio na Biblioteca, música, exibição de filmes, exposição de livros, contação de histórias e conversa com o escritor e quadrinhista maranhense Beto Nicácio.

As inscrições podem ser realizadas no espaço infantil Viriato Corrêa da Biblioteca Pública Benedito Leite, localizada na Praça do Panteon, centro de São luís. Os pais ou responsáveis devem levar um documento de identidade. Mais informações pelos telefones ou 3218-9961.