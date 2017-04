Governo oferece atendimentos em saúde durante “Caravana Governo de Todos” nesta sexta-feira (21)

A “Caravana Governo de Todos” passou, nesta sexta-feira (21), pelas cidades de Açailândia, Carolina, São João dos Patos, João Lisboa e Santa Luzia, onde entre os serviços, ofereceu atendimentos na área de saúde.

Com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde, equipes de médicos, enfermeiros e auxiliares realizaram exames, consultas, testes rápidos e atendem na prevenção e combate a doenças diversas como hepatites, febre amarela, hanseníase, hipertensão, diabetes, AIDS/HIV e outras. A caravana oferece ainda aferição de pressão e glicemia, avaliação, orientação nutricional, ações odontológicas, de nutrição e vacinação.

“Com as consultas médicas, estamos facilitando o acesso aos serviços e beneficiando os maranhense com atendimento especializado”, ressaltou a secretária adjunta de Assistência à Saúde da SES, Teófila Monteiro.

Cada cidade recebeu ações específicas, de acordo com a demanda e os serviços disponíveis para cada região. Nos municípios de Açailândia, Carolina e São João dos Patos os atendimentos aconteceram pelo período da manhã. Em Açailândia, foram ofertados atendimento oftalmológico, com disponibilização de 200 consultas, além de vacinação, testes rápidos e aferição de pressão arterial. Na cidade de Carolina, além da aferição de pressão e teste de glicemia, as mulheres puderam realizar exames preventivos.

Em São João dos Patos, a população pôde realizar consultas ortopédicas. Ao todo, foram realizados 55 atendimentos no município. De acordo com a diretora administrativa da UPA de São João dos Patos, Bianca Barros, a ação foi relevante para a população, já que não há a especialidade na região. “Nós demos todo o apoio logístico para a realização dos atendimentos. A população ficou muito satisfeita, já que foi uma oportunidade de consultar com um profissional de uma especialidade que não temos aqui. Conseguimos diminuir a demanda e aguardamos em breve poder oferecer novas ações como essa”, explicou.

Em João Lisboa e Santa Luzia, as ações da Caravana Governo de Todos aconteceram no período da tarde. A população teve a oportunidade de cuidar da saúde e se informar sobre doenças e medidas de prevenção. A ação agradou a população. Miqueias Viana, de 16 anos, aproveitou para se informar sobre DSTs e fazer os testes rápidos que estavam sendo oferecidos. “Achei o atendimento ótimo, eles não só fazem os testes, como também orientam a gente, o que é muito importante”, comentou.

A aposentada Raimunda Pereira, de 70 anos, também aprovou os serviços. “É ótimo porque é pertinho de casa. Eu aproveitei logo foi para me vacinar contra gripe que já chegou o tempo e, em vez de ir até o posto, vim logo foi aqui, que foi mais rápido”, contou. O professor Leonel de Sousa, de 36 anos, também aproveitou a ação para se vacinar. “Como faço parte do grupo preferencial, vim logo e me vacinei. Eu achei muito boa essa ação. Espero que tenha outras vezes durante o ano, para o povo é muito bom”, afirmou. Neste sábado (22), a Caravana Governo de Todos chega aos municípios de Bacabal, Esperantinópolis, Santa Quitéria e Zé Doca.

BOX

PROGRAMAÇÃO

Sábado (22), das 8h às 13h:

Bacabal. Local: Colégio Militar Tiradentes.

Atividades: Teste rápido, vacinação, aferição de pressão, ações educativas da Vigilância Sanitária, atendimentos da Fesma e atendimentos médicos no Hospital Regional Laura Vasconcelos com exames de ultrassonografias e tomografias.

Esperantinópolis. Local: Centro Educacional Antonio Correia. Atividades: Teste rápido, atendimento da Fesma e consultas ortopédicas.

Santa Quitéria. Local: Complexo Educacional Conego Nestor Cunha. Atividades: Exames preventivos, atendimentos da Fesma, aferição de pressão arterial e glicemia e testes rápidos.

Sábado (22), das 13h às 18h.

Zé Doca. Local: Complexo Educacional Nelson Serejo de Carvalho (CEMA). Atividades: Consultas ortopédicas, atendimento da Fesma, teste rápido e vacinação.