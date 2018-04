Governo mantém ações em áreas atingidas pelas chuvas, mesmo com a diminuição do nível do Rio Mearim

Na última medição do nível do Rio Mearim, ocorrida neste sábado(28), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, por meio da Defesa Civil do Estado, identificou a diminuição de 1,14 metros do volume d’água, chegando a 3,52 metros. O rio chegou a atingir mais de 8 metros de profundidade, e junto com as intensas chuvas, foi um dos responsáveis pelas enchentes ocorridas em 12 municípios maranhenses. Com o recuo das águas, famílias começam a retornar para casa.

Apesar da notícia positiva de diminuição do volume d’água, o Governo do Maranhão mantém ações preventivas nas áreas mapeadas e de regiões atingidas pelas chuvas e enchentes no estado.

As atividades são resultados dos esforços entre as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, da Defesa Civil Estadual e Municipal, da Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes) e Secretaria de Estado de Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), que vem realizando uma força tarefa para evitar tragédias nas áreas de chuvas intensas.

O comandante do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Célio Roberto Araújo, fala da importância de manter as ações de monitoramento nos 12 municípios do estado que foram atingidos pelas chuvas.

De acordo com o coronel, a resposta imediata aos estragos provocados pela chuva em Pedreiras e Trizidela do Vale só foi possível, devido as atividades preventivas, ao treinamento e capacitação das equipes da Defesa Civil Municipal, e a ação da 2ª Companhia do 6º Batalhão de Bombeiros Militar do Maranhão, unidade entregue há apenas pouco mais de dois anos pelo governador Flávio Dino.

Coronel Célio acrescenta que “a população maranhense pode ficar tranquila porque a Defesa Civil do Maranhão está capacitada para atuar em qualquer parte do Maranhão. Nossos militares participam constantemente de cursos de qualificação dentro e fora do Estado, tudo para garantir uma atuação correta e ágil nos mais diversos casos”.

“Estamos agora no período de volta à normalidade, mas não estamos deixando de realizar nossas funções e de monitorar as áreas”, atualiza o comandante em relação ao cenário meteorológico nos municípios do Maranhão, principalmente na microrregião do Médio Mearim, uma das áreas mais atingidas pela chuva.

O coronel Célio Roberto destaca que para atender de pronto às demandas, foi criado um comitê emergencial formado por representantes do Governo, das prefeituras e outras entidades. O objetivo do grupamento é reunir os principais agentes envolvidos para discutir as necessidades prioritárias e a assistência a ser prestada a cada região, de acordo com os danos.

As medidas desenvolvidas pelo Governo do Maranhão vão desde a execução de programas como o Mais Asfalto, para recuperar as vias danificadas pelas águas; e auxílio do programa Cheque Minha Casa (aos que estão em situação de emergência) a ser utilizado pelos afetados para compra de mantimentos, utensílios e eletrodomésticos, dependendo da necessidade da família, além da tradicional funcionalidade do programa que é para reforma da casa, nesse caso, danificada pela enxurrada.