Governo leva serviços de saúde à população quilombola de Serrano do Maranhão

Quilombolas do município de Serrano do Maranhão receberam, de quarta-feira (6) a sábado (8), ações de saúde da Secretaria de Estado da Saúde (SES), oferecidas durante o Seminário de validação da Rota do Rio das Almas, promovido pelo Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Igualdade Racial (SEIR).

A comunidade urbana e rural do município participou do Mutirão da Saúde, com atendimentos médicos, realização de exames e distribuição da medicação prescrita pelos médicos. Na mesma ocasião, os gestores e técnicos que atuam na área de saúde no município participaram das palestras realizadas pelas equipes técnicas da SES sobre Farmácia Viva, doenças prevalentes e falciformes na população negra.

“Nós tivemos uma vasta programação voltada para a qualificação dos profissionais que atuam em saúde na região e para o fortalecimento da atenção primária. Então, tivemos palestras para os profissionais e atendimentos médicos, consultas de enfermagem, testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite, educação em saúde bucal, dentre outras atividades que foram voltadas para a população em geral”, explicou Claudiana Cordeiro, chefe do departamento de Educação em Saúde da Secretaria Adjunta de Atenção Primária e Vigilância em Saúde da SES.

Mirian Santos aproveitou para levar os filhos para consultar. “Gostei muito porque consegui realizar atendimentos de saúde que eu estava precisando para os meus filhos. O médico passou exames e ainda recebi os medicamentos. Foi muito bom”, afirmou.

Emanoel Matos, que é agente de saúde no município de Serrano do Maranhão, aproveitou para incentivar e também realizar uma avaliação de saúde. “A parte da saúde também foi muito satisfatória, porque a gente pode consultar com bons médicos, fazer os exames, todo mundo está gostando”, disse.

De acordo com Claudiana Cordeiro, a parceria entre SES e SEIR trabalhando em prol da saúde das comunidades quilombolas possibilita uma atenção especial na prevenção e cuidado das doenças mais prevalentes entre a população negra. “Em um estado em que 77% da população é negra e especialmente aqui, onde mais de 90% da população de Serrano é de quilombo, é de extrema importância e necessidade que sejam desenvolvidas ações que pensem a saúde integral dessas pessoas, possibilitando que elas tenham mais qualidade de vida e acesso à saúde”, explicou.

Programa Maranhão Quilombola

O Programa Maranhão Quilombola tem suas ações pautadas na implementação de estratégias e ações que garantam melhores condições de vida à população quilombola. Suas ações são executadas através de parcerias entre a SEIR e as secretarias e órgão do governo estadual, com os demais entes federados e/ou a iniciativa privada.

O programa realiza ações em municípios com comunidades quilombolas e se organiza a partir dos quatro eixos norteadores da Agenda Social Quilombola: acesso à terra; infraestrutura e qualidade de vida; desenvolvimento local e inclusão produtiva; direito e cidadania, realizando ações em municípios com comunidades quilombolas.