Governo leva projeto ‘Mais Qualificação e Turismo’ ao Polo Floresta dos Guarás

Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento local através do Turismo, o Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Sectur), vai levar os projetos ‘Mais Qualificação e Turismo’ e ‘Mais Movimento e Regionalização’ ao Polo Floresta dos Guarás, entre 30 de janeiro e 5 de fevereiro. A visita aos sete municípios do Polo cumprirá uma agenda com reuniões técnicas, palestras, cursos de qualificação, levantamento dos atrativos, ações voltadas para o sistema de Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas do Turismo (Cadastur) e Combate à Exploração Sexual Infantil no Turismo (TSI).

Cururupu, Mirinzal, Apicum-Açu, Guimarães, Cedral, Serrano do Maranhão, Porto Rico, além do povoado de Ilha dos Lençóis serão os locais que receberão a equipe da Secretaria Adjunta de Turismo, nos próximos dias. “Nosso calendário foi antecipado com o objetivo de implementar as ações e monitorar os resultados em tempo hábil. O objetivo é fomentar o Turismo nessas localidades, sensibilizando não só o poder público, mas também os moradores por meio de palestras e cursos de qualificação. É importante que estejam preparados para receber a demanda de turistas e tenham em sua atividade uma importante fonte de renda”, explica o secretário adjunto de Turismo da Sectur, Hugo Veiga.

Nos municípios, as pessoas interessadas terão a oportunidade de participar dos cursos de Informações Turísticas, Qualidade em Atendimento em Bares e Restaurantes, Recepcionista de Meios de Hospedagem, Manipulação de Alimentos e Gestão Pública para o Turismo e Projetos Técnicos (este para servidores e funcionários públicos).

“Os cursos do ‘Mais Qualificação e Turismo’ exigem que tenham um perfil adequado à realidade e demandas turísticas de cada região. Por isso é, de fato, um curso que prepara, incentiva e aperfeiçoa a atividade profissional voltada para o Turismo. O projeto tem como foco a qualificação de prestadores de serviço num processo contínuo de amadurecimento do Turismo maranhense, por meio dessas ações que são itinerantes”, ressalta a coordenadora do projeto ‘Mais Qualificação e Turismo’, Karen Moraes.

Regionalização

O Polo Floresta dos Guarás também acolherá as ações do ‘Mais Movimento e Regionalização’, realizado em parceria com o Ministério do Turismo, como parte do Programa de Regionalização do Maranhão.

O programa reúne ações de maneira associada e articulada de incentivo à estruturação dos 10 Polos Turísticos, como reuniões técnicas com gestores e secretários de Turismo e curso de “Gestão Pública para o Turismo e Projetos Técnicos”. Nessa oportunidade, também será feita a identificação dos atrativos e das condições de infraestrutura das localidades, servindo de base para a estruturação dos inventários turísticos dos municípios.