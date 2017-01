Governo leva ‘mutirão do glaucoma’ às regionais de Itapecuru e Pedreiras neste final de semana

De sexta-feira (20) até domingo (22), municípios das regionais de saúde de Pedreiras e Itapecuru receberão o mutirão de atendimentos de consultas para diagnósticos e tratamento do glaucoma. O mutirão, que faz parte do Programa do Glaucoma, gerenciado pelo Governo do Estado, com parceria da Oftalmo Day Clinic, atenderá em nove cidades. A estimativa é que sejam realizados mais de 700 atendimentos nas duas regionais.

Com a promoção de consultas e exames, o objetivo do ‘mutirão do glaucoma’ é realizar o diagnóstico precoce e encaminhar o paciente para o tratamento adequado. Em 2016, com os mutirões realizados, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) contabilizou mais de 15 mil consultas em 13 Regionais de Saúde, totalizando 143 municípios atendidos.

Somente em 2016, a regional de Pedreiras registrou 1.494 casos positivos de glaucoma durante os mutirões realizados pelo Governo do Estado. Já na regional de Itapecuru, foram 1.537 novos casos. Até o final do mês de janeiro, o Mutirão do Glaucoma deve passar por quarenta municípios maranhenses, distribuídos em seis Regionais de Saúde.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, o mutirão colabora com a redução do gargalo nas regiões e viabiliza mais acesso aos serviços de saúde na área oftalmológica. “Com esse trabalho, o Governo viabiliza um cuidado mais aproximado em diversas regiões, em uma especialidade que exige atenção, principalmente na faixa etária da terceira idade. Nós possibilitamos, com o mutirão, consultas e exames e o encaminhamento, para que haja o acompanhamento adequado aos pacientes”, informou Lula.

O oftalmologista Heron Simões, cirurgião oftalmológico, alerta para a necessidade de ir regularmente ao oftalmologista, única forma de diagnóstico. “As pessoas precisam se conscientizar da importância de ir pelo menos uma vez ao ano ao oftalmologista. O glaucoma é uma doença silenciosa, sem exame, não há diagnóstico. E o que a gente mais vê no dia a dia são pessoas que já chegam para se tratar com a doença em estado avançado, porque nunca buscaram realizar os exames periódicos”, explicou o médico.

Estatísticas

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o glaucoma é responsável por 10% dos casos de cegueira. A doença é ocasionada pelo dano no nervo óptico devido ao aumento da pressão nos olhos. Estima-se que entre 2% e 3% da população brasileira acima de 40 anos possam ter a doença, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Doenças como diabetes, hereditariedade, miopia e lesões oculares são as principais causas do glaucoma.

Na maioria dos casos, o glaucoma atinge os dois olhos e é a herança genética que influencia no aparecimento da enfermidade. As pessoas com mais de 50 anos, com histórico familiar da doença, afrodescendentes e pacientes com pressão do olho elevada devem se submeter a um exame oftalmológico para verificar a existência do glaucoma. Porém, a doença não é exclusiva de pessoas acima desta idade. “Há outros fatores que podem ocasionar o glaucoma. Existem casos em que bebês já nascem com a doença, é o chamado glaucoma congênito, que é resultado de uma má formação que, se não diagnosticada em tempo hábil, pode levar à cegueira irreversível. A criança precisa fazer o teste do olhinho para detectar esse tipo de glaucoma. E tem também o glaucoma secundário, em que geralmente um trauma ocular ou processos inflamatórios e, ainda, o uso desnecessário de colírios de corticoide podem ocasionar a doença”, comentou o médico. O tratamento mais comum é feito com colírios que controlam a pressão intraocular, mas há casos em que é necessário procedimento cirúrgico.

“A realização de atividades como o Mutirão do Glaucoma é importante para ampliar o acesso de centenas de pessoas ao diagnóstico preciso e tratamento da doença. E, muitas das vezes, acabamos identificando outras doenças como a catarata, que é muito comum, e possibilitando o encaminhamento desses pacientes a um tratamento eficiente”, finalizou.

Para participar das consultas, basta comparecer nos horários entre 8h às 12h e 14h às 18h, nos locais de atendimento informados acima, portando cópia da identidade e do cartão do SUS.

MUTIRÃO DO GLAUCOMA NOS MUNICÍPIOS

REGIONAL ITAPECURU

Dia 20 em Vitória do Mearim (manhã / Centro de Especialidades Médicas) e Matões do Norte (tarde / Centro Avançado de Saúde José Araújo)

Dia 21 em Cantanhede (manhã / UBS 1º de Maio) e Arari (tarde / Unidade Mista Jorge Oliveira)

Dia 22 em Miranda Do Norte (manhã / Hospital Municipal Pedro Vera Cruz)

REGIONAL PEDREIRAS

Dia 20 em Igarapé Grande (manhã / Posto São Francisco) e Trizidela do Vale(tarde/ Centro de Saúde Dr Pedro Barroso)

Da 21 em Lago dos Rodrigues (manhã / Centro de Saúde Pedro Paulo Cortez) e Pedreiras (tarde / CESAPE)

Dia 22 em Bernardo do Mearim (manhã / Centro de Saúde São Bernardo)