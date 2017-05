Governo leva curso de beneficiamento do couro para Montes Altos

Mão de obra qualificada para atender as demandas de mercado. Essa tem sido uma das ações desenvolvidas, visando contribuir para a expansão do setor produtivo. Recentemente, foi realizada em Montes Altos, a aula inaugural do curso de artefatos em couro, iniciativa desenvolvida por meio das secretarias de Indústria, Comércio e Energia (Seinc), em parceria com a Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), tem o objetivo de adensar a cadeia produtiva do couro.

A cidade que fica próxima a Ribeirãozinho, onde está concentrado um dia maiores polos coureiro do Norte/Nordeste, não possuem cursos ofertados na área. Para promover a qualificação profissional de moradores da Região, o Governo está levando para o município o curso, com o intuito de que pessoas possam se qualificar para o mercado de trabalho e assim, gerar emprego e renda.

“Nós sabemos do grande potencial que a Região tem no ramo do couro. Por isso, estamos investindo na qualificação, para que os moradores possam ocupar os postos de trabalho de seu município, seja trabalhando em uma empresa ou abrindo o próprio negócio”, declarou o secretário Simplício Araújo, gestor da Seinc.

O curso será ministrado por instrutores qualificados por meio da Unidade Vocacional do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia (Iema) Couro, de Ribeirãozinho, que também passaram pela unidade móvel, fruto de parceria entre a Seinc e Senai.

Para o Prefeito de Montes Altos, Ajuricaba Abreu, que desde o primeiro momento, demostrou interesse e total apoio, a proposta atende uma demanda antiga do município e contribui para o enfrentamento da atual crise econômica. ” A gente vê com muita alegria que o Governo está pensando em primeiro lugar na população. Essa é uma oportunidade ímpar que a população de Montes Altos está tendo, a com a matéria prima bem aqui ao lado”, afirmou.