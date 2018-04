Governo leva ações e vistoria obras em Alto Alegre do Maranhão e Santa Inês

Em cumprimento de agenda de inaugurações e anúncios, o governador Flávio Dino visitou, neste sábado (21), as cidades de Alto Alegre do Maranhão e Santa Inês.

A agenda começou por Alto Alegre do Maranhão, onde Flávio Dino recebeu o título de Cidadão Alto-alegrense da câmara municipal. “São muitas ações realizadas aqui em Alto Alegre, cidade que já recebeu programas sociais, ambulância, viatura e que hoje recebe mais uma grande leva de entregas como é o caso do Mais Asfalto, que melhorou o acesso ao centro da cidade e outras obras que vamos iniciar como o Mercado Municipal e construção da Prefeitura e da Câmara municipal”, destaca Flávio Dino.

A população fez questão de agradecer investimento de aproximadamente R$ 1 milhão nos 4 quilômetros de pavimentação de ruas e avenidas feitos por meio do programa Mais Asfalto. “Melhorou muita coisa aqui. Nesse tempo de inverno, as motos ficavam muito sujas de lama porque as ruas não eram boas, mas agora está muito bom. Gostei muito”, agradece o moto taxista, Pedro Amaro, de 62 anos.

Outro desejo antigo da população alto-alegrense também foi atendido pelo governador, que assinou a ondem de serviço para a reforma e ampliação do Mercado Municipal da cidade. O investimento é de R$ 710,8 mil. Além do novo mercado, a cidade também vai ter os prédios da Prefeitura e da Câmara de Vereadores construídos por meio de convênio firmado entre Governo e Prefeitura.

Para o prefeito da cidade, Maninho de Alto Alegre, a parceria com o Governo do Estado tem dado inúmeros resultados positivos para a população. “É gratificante para toda população receber essa parceria do Governo Flávio Dino. Temos os Mais Asfalto, que ligou os bairros ao centro da cidade; o convênio da reforma do mercado que era um anseio da população; e a construção da prefeitura e da câmara, o nosso centro administrativo”, conta Maninho.

Ainda na agenda de Alto Alegre, o governador Flávio Dino participou da inauguração de uma creche e da Escola de Música Antônio de Deus Vieira Neto, equipamentos municipais. Na escola de música, o Governo entregou guitarras, flautas, contrabaixos, violões, baterias e teclados, instrumentos do Programa Maranhão Musical, para os futuros alunos.

A comunidade Tijuca e a Associação Boa Horas ainda receberam 2 toneladas de sementes de feijão do programa Mais Semente. Alto Alegre conta com cerca de R$ 2,9 milhões investidos no município para executar um conjunto de obras estruturantes.

Santa Inês

Dando continuidade a agenda, o governador Flávio Dino visitou a cidade de Santa Inês, onde vistoriou as obras do Núcleo de Educação Integral, equipamento com investimento de R$ 5,6 milhões que já conta com 52% da obra pronta.

A unidade contará com quadra, auditório, biblioteca e laboratórios de química, biologia e física. Os alunos terão acesso a salas de robótica, informática e matemática, artes e idiomas. O Centro também conta com salas de descanso para os professores, para os alunos, ambulatório, banheiros, sala de professores, almoxarifado e sala de direção.

Após a inauguração, o Núcleo de Educação Integral de Santa Inês será a terceira unidade de ensino integral mantida pelo Governo do Estado na cidade. As unidades são o IEMA e Educa Mais.

“Temos uma preocupação grande de garantir que todos esses equipamentos da nova educação que estamos construindo no Maranhão cheguem até todas as regiões”, frisou Flávio Dino, durante a vistoria. “A região do Vale do Pindaré polariza vários municípios, Santa Inês é um grande polo de comércios e serviços dessa região. Nós estamos fortalecendo essa dimensão da educação de qualidade”, completou.