Governo lançará edital para apoiar projetos artísticos e culturais nas escolas

O Governo do Estado do Maranhão, por meio das secretarias de estado da Educação (Seduc) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), lançará, no próximo dia , no auditório do Centro Integrado Rio Anil (Cintra), o edital ‘Com Ciência Cultural’, no âmbito do Programa Escola Território de Cultura (Peteca), que visa fomentar o desenvolvimento científico, artístico e cultural junto às escolas da Rede Pública Estadual. As inscrições iniciam no dia16 e seguem até .

De acordo com o edital, podem se inscrever como proponentes professores que tenham vínculo com instituição de ensino ou pesquisa e que circulem no universo das artes e da cultura. As propostas contempladas receberão até R$ 15.000 para o desenvolvimento do projeto cultural, recurso que poderá ser utilizado para contratação de artistas e grupos artísticos, agentes culturais, mestres e mestras da cultura popular, entre outros, considerando as atividades previstas no projeto, assim como o(s) eixo(s) temático(s) que norteará(ão) as ações.

As inscrições serão realizadas por meio da plataforma Patronage, da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema), e posteriormente passarão por processo de avaliação técnico-científico e artístico-cultural. “Além de induzir o encontro entre o fazer pedagógico e as experiências artísticas e culturais em curso nas comunidades, o ‘Peteca’ estrutura ações com vistas a ampliar os espaços e os agentes da educação, valorizando o diálogo entre saberes populares e científicos, na promoção e fortalecimento de territórios educativos e culturais. Além disso queremos contribuir para a formação estética, artística, afetiva e humana da comunidade escolar”, destacou Ismael Cardoso, secretário Adjunto de Programas e Projetos Especiais da Seduc.

Conheça os 10 Eixos Temáticos do Programa

– Residência de artistas para pesquisa e experimentação;

– Criação, circulação e difusão da produção artística;

– Mapa afetivo e territórios culturais;

– Tradição oral;

– Educação patrimonial: patrimônio material e imaterial, memória e identidade;

– Cultura digital e comunicação;

– Cultura afro-brasileira;

– Culturas indígenas;

– Economia Criativa;

– Educação museal.