Governo lançará aplicativo para facilitar acesso ao programa Bolsa Escola 

Para garantir o fácil acesso dos beneficiários aos serviços do Programa ‘Bolsa Escola’, O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), lançou nesta terça-feira (24), o aplicativo do Bolsa Escola, durante o evento do Termo de Pactuação Técnica, que será realizado no Palácio Henrique de La Rocque e terá a presença do governador Flávio Dino.O objetivo da ferramenta ésimplificar o acesso às informações e ao desbloqueio do cartão do programa estadual.

O secretário Neto Evangelista, informou que o aplicativo será mais uma ferramenta de informação para as famílias beneficiárias do programa. “Além do site e da ouvidoria, teremos agora o aplicativo, que poderá ser instalado no aparelho móvel, auxiliando o beneficiário a conhecer bem o programa e tirar todas as suas dúvidas, sem precisar sair de casa”, afirmou.

O aplicativo poderá ser baixado no Play Store e disponibilizará serviços de desbloqueio de cartão, consulta de saldo, lista dos estabelecimentos comerciais credenciados e notícias referentes ao programa. “Se ainda assim, o aplicativo não solucionar as dúvidas do beneficiário, ele pode acessar um link que manterá contato direto com nossa ouvidoria”, acrescentou o secretário.

Para desbloqueio dos cartões através do aplicativo, será necessário o cadastro com os dados pessoais do beneficiário. Após o desbloqueio, o crédito será disponibilizado para a compra do material escolar em até 72 horas.

Em 2016, o programa beneficiou 982.681 alunos nos 217 municípios maranhenses com a concessão de R$ 48 milhões em créditos investidos em 841 estabelecimentos comerciais cadastrados. Houve aumento do valor repassado a cada estudante, de R$ 46 para R$ 51, acompanhando o reajuste de 11% do programa federal Bolsa Família.