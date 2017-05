Governo lança Semana de Ciência e Tecnologia do Maranhão 2017 em Timon

Com o tema “A matemática está em tudo”, o Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), lançou em solenidade realizada na última semana, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Maranhão (SNCT/2017), o maior evento de divulgação científica do país. Pelo segundo ano consecutivo a Semana será realizada fora da capital maranhense. O lançamento aconteceu no auditório Raimundo Wall Ferraz, na sede da Secretaria Municipal de Educação do município de Timon, e contou com a grande presença da comunidade timonense.

O evento de lançamento é, também, um momento de mobilização de parceiros para a realização de atividades durante a Semana, que tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema). Na oportunidade foi lançado o edital para as inscrições de atividades a serem realizadas durante a Semana em outubro. Visando fomentar a realização de atividades durante o evento, a Fapema também lançará ainda este mês o edital Programa de Apoio à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com recursos financeiros destinados ao apoio, parcial ou integral, à execução de atividades de divulgação científica ou tecnológica.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Jhonatan Almada, afirmou esperar que a Semana de Timon possa superar o sucesso que foi em Imperatriz, no ano passado. “Estamos em segundo lugar como a maior Semana de Ciência e Tecnologia e em sexto lugar no ranking de atividades cadastradas em todo o país. Ela tem como objetivo ser uma ferramenta de popularização e difusão da ciência em todo o Maranhão. O governador Flávio Dino avança com a regionalização de suas ações, por isso o evento tem como característica a itinerância. A primeira realizamos em São Luís, a , em Imperatriz, e, agora, na cidade de Timon”, explicou o secretário, reiterando que o município também foi contemplado por sua localização estratégica no estado, com instituições de ensino superior, públicas e privadas. “Esses critérios os credenciam juntamente com uma unidade do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão em funcionamento na cidade a sediar a Semana. Com isso, concedemos a oportunidade de mostrar o que o Maranhão produz de ciência e tecnologia”, acrescentou Almada.

O lançamento da Semana é o momento em que o Governo do Estado convida a todos para participar do evento inscrevendo atividades como palestras, apresentação de pôsteres, oficinas, minicursos, workshop, mostras de experimentos, exposição de produtos e protótipos, entre outras, bem com a se inscrever nestas atividades, geralmente realizadas na “Cidade da Ciência”, um grande espaço que será montado pelo Governo do Maranhão em Timon no período da SNCT/MA.

Além da cidade de Timon, mais de 60 municípios realizam suas feiras municipais em parceria com a Secti. O evento tem data carimbada nas agendas dos maranhenses e este ano a Semana acontece de 25 a em Timon.“É um momento muito especial, é um evento onde estudantes, professores podem mostrar os seus trabalhos e isso é verdadeiramente a popularização da ciência, isso é importante para a Secti, pois isso também é realizado por toda nossa equipe em vários programas dando visibilidade às atividades relativas à ciência”, disse a coordenadora da Semana, Alessandra Moraes Rêgo.

Segundo o prefeito de Timon, Luciano Leitoa, somente com o fomento da ciência e tecnologia que é possível mudança. “Muitas vezes um evento como a Semana é o incentivo que um estudante precisa para despertar seu gosto e interesse pela ciência, e esse despertar do conhecimento é maravilhoso. Tenho a certeza de que nosso povo vai fazer o melhor para que este evento seja um sucesso”, destacou.“É extremamente importante conceder às pessoas a oportunidade de participar de maneira mais efetiva do processo de construção do conhecimento e isso é perceptível na forma que o jovem apresenta sua pesquisa. Trazer a Semana para Timon significa valorizar toda a região dos cocais onde existe uma grande produção científica. Timon está de parabéns em poder sediar o evento, é um momento ímpar que coroa todo um trabalho desenvolvido pelo Iema, Fapema, Uema e Ifma, e todas as outras instituições de ciência e tecnologia implantados no município”, relatou o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema), Alex Oliveira.

Para o deputado estadual Rafael Leitoa o município sediar a edição 2017 da Semana tem um grande significado. “Espero que a comunidade acadêmica de Timon mostre seu potencial, o espaço vai estar cedido para o evento inteiro e é uma possibilidade também para toda a região. Este ano ela traz um tema muito importante”, reiterou. Após a solenidade de lançamento, o tema deste ano “A matemática está em tudo” foi abordado pelo professor doutor adjunto do departamento de Matemática Aplicada da Universidade Federal Fluminense, Ralph Costa, que explanou sobre o “Panorama da visão computacional ou ilusão de ótica também é ciência”.

Estrutura

Durante quatro dias Timon será a “Cidade da Ciência” e deverá receber pesquisadores, professores e estudantes de todo o Maranhão e também de outros estados que irão apresentar as novidades na área da ciência, tecnologia e inovação. A “Cidade da Ciência”, espaço onde acontecerão oficinas, minicursos, apresentações de pôsteres, apresentações de protótipos e mostras científicas, entre outras atividades, irá ocupar uma área de 4.800 metros quadrados.

O espaço contará com stands, sete auditórios – sendo seis com capacidade para 30 pessoas e um para 300 pessoas -, espaço kids com atividades voltadas para o público infantil, área para apresentação de pôsteres, mostras científicas, um labirinto onde será utilizada a temática da matemática em que as pessoas poderão entrar e a cada acesso ão uma problemática para resolver para seguir em frente no jogo e sair do labirinto. Além desses espaços haverão, ainda, áreas para observação de astronomia, dois planetários, espaço cultural e praça de alimentação.