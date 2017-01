Governo lança Pregão para aquisição de material de limpeza para escolas

O Governo do Estado, por meio da Comissão Central Permanente de Licitação (CCL), lançou edital de licitação, na modalidade Pregão Presencial n° 002/2017, para contratação de empresa especializada na prestação e execução de serviços de limpeza, higienização e conservação das áreas internas e externas de prédios escolares, de interesse da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

A sessão está marcada para o dia 07 de fevereiro, às 14h30, no auditório Benedito Dutra Mendonça, na sede da Comissão Central, em São Luís. O Pregão segue realizado no tipo menor preço, pelo Sistema de Registro de Preços, que permite o registro formal das propostas de preços visando futuras e eventuais contratações pela Administração Pública. A licitação tem valor total de investimento estimado em R$ 88.108.108,52.

A licitação foi dividida em 19 lotes que atenderão as dependências escolares das Regionais da Seduc de São Luís, Balsas, Pinheiro, Viana, Rosário, Chapadinha, Itapecuru, São João dos Patos, Barra do Corda, Pedreiras, Presidente Dutra, Imperatriz, Açailândia, Zé Doca, Santa Inês, Codó, Caxias, Timon e Bacabal. “Este é mais um dos passos do Governo do Estado para assegurar um ambiente escolar digno à população maranhense”, reforçou o pregoeiro oficial, Odair José Neves.

Para fornecer os serviços ao Estado, as empresas interessadas devem obedecer aos critérios previstos no edital, entre os quais incluem: regularidade fiscal, social e trabalhista; habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira; ainda, certidão simplificada da Junta Comercial do Maranhão. O edital de licitação está disponível na página da Comissão Central, www.ccl.ma.gov.br.