Governo lança oficialmente nova marca promocional do turismo no Maranhão

Nesta quarta-feira (12), o Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur), lançou a nova marca promocional do turismo em solenidade realizada, às 9h, na Casa do Maranhão, Centro Histórico de São Luís. Com a presença de gestores públicos e representantes do trade turístico, foi apresentada a identidade visual, inspirada nas belezas naturais e arquitetônicas do estado, além de traduzir a diversidade de opções de lazer, diversão e cultura presentes num dos destinos mais procurados do nordeste.

“Neste momento, muito importante para todos nós que fazemos o turismo, ressaltamos que a marca não é de propriedade do Governo do Estado e, sim, de todos os maranhenses. Essa identidade visual traduz o amor que todos temos pelo Maranhão, e que será reforçado com a divulgação dos destinos turísticos nas principais feiras nacionais e internacionais do segmento”, destacou o secretário de Estado de Cultura e Turismo (Sectur), Diego Galdino.

Na abertura do evento, o secretário adjunto de Turismo, Hugo Veiga, apresentou os detalhes sobre a criação da marca que além de ter como referência os polos indutores de São Luís, Lençóis Maranhenses e Chapada das Mesas, possui desdobramentos e aplicações para os outros sete polos turísticos do estado. “A marca teve inspiração na história, cultura, natureza e diversão que refletem as riquezas dos dez polos. É lúdica, alegre e reflete o encantamento que os turistas tanto exaltam no Maranhão”, explica o secretário adjunto, Hugo Veiga. Participam do evento empresários do trade turístico, dirigentes de entidades representativas do turismo do estado e gestores municipais de turismo do Maranhão.

Para a secretária de Turismo da Prefeitura de São Luís (Setur), Socorro Araújo, é importante consolidar a nova marca. “As pessoas precisam reconhecer que a marca representa o Maranhão. Essa marca é clara. Mostra os mirantes, lagoas e um pouco do que o Maranhão contempla e, após sua consolidação, as pessoas vão olhá-la e dizer que é o Maranhão. Os visitantes ao vê-la identificarão o Maranhão de encantos, o Maranhão de todos, que tem tantas belezas”, ressaltou a secretária municipal, Socorro Araújo.

O secretário de Turismo do município de Riachão, que integra o Polo Chapadas das Mesas, Beto Kelmner, afirma que a iniciativa do Governo em criar essa nova marca, é relevante para a divulgação junto ao público externo. “Com a nossa população estamos trabalhando a relação de pertencimento e despertando todos para a importância que o turismo tem para a cidade. Então, a marca e as ações da Sectur vão fortalecer essa ideia de posicionamento de mercado que Riachão tem, e de tentar retomar a posição de destaque dentro da Chapada, fomentando a região como um todo e somando com a potencialidade dos municípios de Estreito e Carolina”, ressalta Beto Kelmner.

Campanha

Além do design da marca fazem parte da campanha os materiais impressos (folder, revista, mapa turístico), vídeo institucional e um novo site de turismo mostrando as maravilhas do estado com imagens atualizadas, roteiros e informações para atrair ainda mais o visitante. Além disso, a marca será divulgada por meio de inserções em grandes mídias nacionais.

Recentemente, a nova marca teve lançamento internacional durante a 5ª edição da World Travel Market (WTM) Latin America, que aconteceu de 4 a 6 de abril, no Expo Center Norte, na cidade de São Paulo, oportunizando a grande visibilidade da mais importante feira de turismo na América Latina para promover os destinos turísticos do Maranhão. Neste ano, está confirmada a promoção turística do Maranhão, com a nova marca, em eventos como o Congresso Brasileiro de Guias de Turismo (CBTUR), feiras BNT Mercosul, Associação das Agências de Viagem de Ribeirão Preto e Região (AVIRRP), dentre outras nacionais. Entre as internacionais, o Maranhão tem presença confirmada na World Travel Market London 2017.