Governo lança edital para locação de máquinas e tratores

O Governo no Estado, por meio da Comissão Central Permanente de Licitação (CCL), lançou, nesta quarta-feira (25), edital de licitação, na modalidade Pregão Presencial n° 004/2017, para contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas pesadas e caminhões, que serão aplicadas nas ações da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF).

O Pregão será do tipo menor preço por lote, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), visando futuras e eventuais aquisições pela Administração Pública. “Estas locações integram as ações do governo Flávio Dino de fomentar a agricultura familiar, por meio de assistências técnicas que incentivem a geração de trabalho e renda às comunidades maranhenses”, destacou o pregoeiro oficial do Estado, Odair José Neves.

Serão cinco lotes com a locação de maquinários do tipo tratores de esteiras, caminhões trucados e Munck, escavadeiras, retroescavadeiras, pá carregadeira, motoniveladora, com valor total de investimento estimado em R$ 21.583.275. O edital ainda prevê os serviços com fornecimento de combustível e operador habilitado.

As empresas do ramo interessadas em participar da licitação podem baixar o edital na página da Comissão Central, www.ccl.ma.gov.br, ou ainda, retirá-lo na sede da Comissão, localizada na Rua 44, Quadra 18, n° 35, bairro Calhau.

A primeira sessão pública do Pregão para entrega dos envelopes e abertura das propostas de preços está marcada para o dia 08 de fevereiro no auditório Benedito Dutra Mendonça, na CCL.

Mais locações

A Comissão Central está na fase de homologação do Pregão nº 106/2016, que objetiva a locação de máquinas pesadas e caminhões para atender o programa ‘Diques da produção’, de interesse da Secretaria de Agricultura Familiar (SAF) e de Desenvolvimento Social (Sedes).

A empresa declarada habilitada e vencedora na licitação foi a CCG Construções e Terraplanagem Ltda, que apresentou o menor preço global de R$ 48.000.000 para locação máquinas como trator de esteiras, escavadeira hidráulica, caminhões munck e trucado.

Após a homologação, a empresa vencedora tem até o quinto dia útil para assinar a Ata de Registro de Preços (ARP) e será solicitado de acordo com a necessidade do órgão participante. O prazo de validade da ARP é de doze meses a contar da data de sua publicação do Diário Oficial do Maranhão (DOE).