Governo lança edital para credenciar serviços odontológicos para atender servidores do Estado

O Governo do Estado, por meio da Comissão Central Permanente de Licitação (CCL), lançou edital para o Credenciamento de empresas odontológicas com equipamentos, em clínicas particulares, na Região Metropolitana de São Luís, para atender contribuintes e dependentes do Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado, de interesse da Secretaria de Estado da Gestão e Previdência (Segep).

O aviso para divulgação do Credenciamento foi assinado nesta quinta-feira (02), pelo presidente da CCL, Odair José Neves e contou com a presença do secretário adjunto de Seguridade dos Servidores Públicos (Saseg), da Segep, Ivaldo Fortaleza; do relator do processo, Marcus Vinicius Silva; da integrante da Comissão Técnica de Avaliação, da Segep, Gervis Frota de Albuquerque; e da assessora da Sagep, Ademas Galvão.

Com o credenciamento, pretende-se ofertar os serviços de clínicas particulares que ofereçam atendimento odontológico, na grande São Luís. Entre eles, incluem-se o atendimento profissional clínico, além de especialistas nas áreas de radiologia odontológica, odontopediatria, dentística, endodontia, periodontia, prótese, cirurgia buco-maxilo-facial, ainda inclui atendimento a pacientes com necessidades especiais.

O Edital de credenciamento está disponível para consulta na página da Comissão Central. De acordo com o presidente da CCL, “a iniciativa de estabelecer contrato para a prestação de serviços odontológicos reforça o plano de ações do Governo do Estado para assegurar a qualidade no atendimento e bem-estar ao servidor público estadual”, destacou Odair José.

As empresas interessadas têm até o dia 06 de março para realizarem a entrega da documentação necessária para participar do Credenciamento, junto ao Protocolo da Comissão Central, localizada na Rua 44, Quadra 18, n° 35, no Calhau, no horário das 8h às 12s e das 14h às 18h, de segunda à sexta-feira.

A sessão pública para abertura dos envelopes referentes ao credenciamento será realizada no dia 07 de março, às 9h30, no auditório Roberto Macieira, na sede da CCL.