Governo lança edital para aquisição de motocicletas policiais 

O Governo do Estado, por meio da Comissão Central Permanente de Licitação (CCL), publicou o aviso e edital de licitação para futura aquisição de mais 400 viaturas policiais do tipo motocicletas policiais, de interesse da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP). A licitação seguirá na modalidade Pregão Presencial n° 001/2017 do tipo menor preço por item e será realizada em sessão pública no dia 17 de janeiro no auditório da CCL.

As novas aquisições integram o conjunto de ações estratégicas do Governo do Estado para renovar e reaparelhar a frota dos órgãos que compõem o sistema de segurança pública do Estado, visando, assim, o combate à criminalidade de maneira ostensiva. “A licitação representa mais um ganho para a otimização dos serviços de segurança pública e melhor atendimento das sete demandas da população maranhense”, destacou o presidente em exercício da CCL, Deimisson Santos.

São 400 novas motocicletas policiais equipadas com rastreador, sinalizador acústico visual para uso no policiamento ostensivo, com quatro conjuntos de equipamentos de proteção individual a ser utilizado como viatura operacional. O valor total previsto para a licitação é de R$15.691.294, 00.

A licitação se dará pelo Sistema de Registro de Preços, que permite possível realizar o registro formal das propostas possibilitando futuras e eventuais aquisições pela Administração Pública. As motocicletas deverão ser entregues na sede da SSP, localizada na Vila Palmeira, no prazo aproximado 90 dias após a formalização do contrato.

O edital de licitação já pode ser acessado na página da CCL,www.ccl.ma.gov.br, ou retirado na sede, localizada na Rua 44, Quadra 18, n° 35, Calhau, ao custo de uma resma de papel A4. A sessão pública para abertura dos envelopes contendo a proposta comercial e documentação de habilitação está marcada para o dia 17 de janeiro.