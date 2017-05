Governo lança edital de licitação para implantação do sistema de transporte BRT na ilha de São Luís

O governo do Estado, por meio da Comissão Central Permanente de Licitação (CCL) e da Agência Estadual de Mobilidade Urbana (MOB), lançou o edital de licitação para implantação do Sistema de Transporte tipo BRT (Transporte Rápido por Ônibus), na ilha de São Luís, Lote 02. O certame será realizado na modalidade Regime Diferenciado de Contratação, sob critério de julgamento de Técnica e Preço.

O Aviso e o Edital de licitação foram lançados pelo presidente da CCL, Odair José Neves em solenidade realizada na -feira (4), e contou com a presença do presidente da MOB, Artur Cabral e do relator do processo Luís Carlos Oliveira. “Estamos iniciando mais uma etapa para a execução das intervenções planejadas pelo governador Flávio Dino que é melhorar a trafegabilidade e mobilidade urbana, na região metropolitana”, frisou o presidente da CCL.

A licitação integra o plano de execuções do governo do Estado que visa reestruturar a Avenida dos Holandeses e Litorânea, dinamizar a circulação do transporte coletivo metropolitano, com a implantação do BRT, corredor Avenida dos Holandeses (Avenida dos Holandeses e Búzios). O modelo proposto inclui sinalização urbana, iluminação, e, ainda, adequações na infraestrutura viária: paisagismo, construção de calçadas e ciclovias.

Durante a solenidade, o presidente da MOB apresentou o projeto de reestruturação das Avenidas. “Está incluído neste Lote 02, a criação de uma trincheira, onde haverá a ligação da entrada da Avenida dos Holandeses diretamente com o Renascença. Com isso pretendemos resolver uma série de conflitos de tráfego, além do que este projeto integra todo um Sistema de transporte coletivo para a região”, explicou.

A primeira sessão pública para abertura dos envelopes referentes ao Lote 02 será realizada no dia deste, no auditório da Comissão Central, localizada na Rua 44, quadra 18, n° 35, bairro Calhau.

Primeiro Lote – Etapa Um

Em março deste ano, a CCL finalizou o processo para contratação de empresa para elaboração dos projetos básicos e executivos com a execução das obras de reestruturação da Avenida dos Holandeses e Litorânea, com implantação BRT, Corredor Avenida Litorânea, Avenida Colares Moreira e Avenida São Carlos – Lote 01.

O Consórcio BRT Litorânea, formado pelas empresas DP Barros Pavimentação e Construção Ltda e a empresa Arvek Técnica e Construções Ltda, obteve a melhor classificação com o somatório de 99,683 obtidos após análises da proposta técnica e proposta de preços, sendo declarada vencedora do certame.