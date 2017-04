Governo lança edital de contratação de empresa para execução de serviços nas MAs-234, 106 e 401

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra) lançou três editais de contratação de empresa para realização de serviços de manutenção nas MAs-234 (no trecho Chapadinha/Pirangi, numa extensão de 204km), 106 (no trecho Porto Cujupe/ Governador Nunes Freire, numa extensão de 186km) e 401 (no trecho de Vitória do Mearim/ Três Marias, numa extensão de 151km).

As obras nas MAs fazem parte do projeto do governo Flávio Dino de melhoria das rodovias e visam beneficiar as cidades da região do Baixo Parnaíba bem como da região de Chapadinha. Estas estradas têm um fluxo muito grande de veículos e a revitalização vai contribuir para o escoamento da produção local, além de garantir o direito de ir e vir da população. “O governo Flávio Dino tem feito um grande esforço para garantir o tráfego com segurança em nossas rodovias. Temos mais de 5.700 km de rodovias estaduais e estamos construindo mil quilômetros de novas rodovias. Além das construções, temos feitos esse trabalho de manutenção, que por conta da ausência de intervenções há décadas foi perdendo o asfalto e por isso temos feito um esforço para garantir o melhoramento, como é o caso desses três trechos que lançamos o edital”, destaca o secretário da Sinfra, Clayton Noleto.

O secretário falou ainda dos investimentos em execução em todo o Estado: “é um trabalho feito em todas as regiões. Temos ainda obras em construções, como por exemplo na região metropolitana de São Luís, onde estamos recapeando e aplicando microrevestimento nas MAs 201 (São José de Ribamar), 202 (estrada da Maioba). Essas rodovias também serão iluminadas, sinalizadas e com disciplinamento do canteiro central e já estão contribuindo para a melhoria na mobilidade urbana”, completa Noleto.

Processo de licitação