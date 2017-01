Governo lança edital de concurso para escolha do brasão da Uemasul

O Governo do Estado abre nesta sexta-feira (27) edital de concurso para elaboração do brasão da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (Uemasul). O objetivo da chamada pública é estimular a participação popular e democrática no processo de construção e afirmação social da primeira universidade regional do Maranhão. O edital com todas as normas do certamente pode ser acessado na página da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) – www.secti.ma.gov.br.

As inscrições ficam abertas até o dia 17 de março. O vencedor receberá um prêmio no valor de R$ 7 mil. “O concurso é uma iniciativa da administração superior da Uemasul que propõe lançar esse edital com o objetivo de ampliar para o maior número de pessoas possíveis e que tenham interesse em produzir o símbolo que vai representar a mais nova universidade do Brasil e a primeira universidade regional do Maranhão. A Secti apoiou a ideia e disponibilizou a divulgação e o edital, subsidiando a premiação”, disse o secretário de Estado da Ciênica, Tecnologia e Inovação, Jhonatan Almada.

A relevância do concurso, segundo o secretário, é que o eventual vencedor vai deixar sua marca para uma das mais novas universidades do Brasil e primeira universidade regional do Maranhão. “Isso tem, certamente um impacto na carreira profissional de qualquer designer que participar do edital”, completou o secretário.

Para a reitora da Uemasul, Elizabeth Fernandes, é muito importante que a identidade visual que representará a universidade seja feita a partir da abertura de um edital de modo a envolver a sociedade em todo o processo, fortalecendo o vínculo da Uemasul com a comunidade. “A Secti foi muito feliz em abraçar essa ideia em parceria com a universidade”, disse a reitora.

Quem pode participar

A participação no concurso é pública e aberta para pessoas físicas de qualquer lugar do Brasil. É permitida a apresentação de até dois trabalhos por participante. As propostas devem atender requisitos como ser inéditas e não ter participado de nenhum outro concurso ou evento similar.

As propostas devem ser apresentadas em papel A4 no sentido vertical; possuir a identificação do autor, com cópia do RG, CPF, endereço completo, e-mail e telefone para contato; conter arquivo da marca em PDF, JPEG e CDR (Corel Draw), gravado em DVD; conter memorial descritivo com o máximo de 30 linhas; conter manual de aplicação do brasão, no formato PDF, com no máximo 20 páginas, considerando a utilização o brasão em mídia impressa e eletrônica, a exemplo de ofícios, banners e site institucionais, entre outras.

Os trabalhos deverão considerar na identificação do brasão a finalidade, conceito, contemporaneidade, aplicabilidade, criatividade, originalidade e comunicabilidade. As propostas deverão ser remetidas por carta registra, via correios, para a Avenida dos Holandeses, Quadra, 24, Lote 14 – Ponta D`Areia – CEP: 65077-357- São Luís – MA, em nome da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação/Concurso Brasão Uemasul.