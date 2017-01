Para quem deseja se qualificar e estar mais preparado para o mercado de trabalho, o Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) lançou, na tarde desta segunda-feira (9), o Edital UV – Iema Nº 001/2017. São 3.200 vagas para cursos de Formação Inicial e Continuada (FICs) e oficinas nas unidades vocacionais do Instituto de Educação, Ciência, Tecnologia do Maranhão (Iema).

No total, 22 municípios serão contemplados em 25 unidades do Iema distribuídos em várias regiões do estado. Os interessados podem se inscrever, no período de 10 a 13 de janeiro, de forma gratuita nas unidades vocacionais do Iema. Todas as informações estão disponíveis no edital, que pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.secti.ma.gov.br e www.iema.ma.gov.br.

Os cursos FICs têm carga horária que varia de 160 horas a 200 horas e das oficinas de 8 horas a 40 horas. Para a conclusão de curso e certificação, o estudante deverá cumprir o mínimo de 75% de frequência e alcançar média igual ou superior a sete, no processo da formação profissional. Os cursos abrangem diferentes áreas, desde o inglês básico a alguns mais específicos como o de açailcutor, sempre de acordo com a vocação econômica e social de cada município.

A cerimônia de lançamento do edital com as 3.200 vagas ocorreu na unidade vocacional do Iema Praia Grande, em São Luís, e contou com a presença do secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Jhonatan Almada, e do secretário Adjunto de Educação Profissional, Tecnológica e Inclusão Social, coordenador do Iema vocacional, André Bello.

Segundo o secretário Jhonatan Almada, o objetivo é promover a formação profissional. “Queremos atender às demandas existentes de formação profissional local, tendo em vista a inserção produtiva na perspectiva de melhorar os indicadores econômicos e sociais do Estado. Neste processo, contribuir para o acesso de jovens e adultos ao mercado de trabalho com a educação profissionalizante, proporcionando oportunidades à população”, afirmou o secretário Jhonatan Almada.

André Bello ressaltou que alguns cursos serão ofertados pela primeira vez, como o do beneficiamento do abacaxi, em Turiaçu. “Neste curso o aluno vai aprender a fazer geleia e outros produtos derivados da fruta. Sabemos que neste município há uma produção forte do abacaxi, então queremos disponibilizar uma formação que vai ajudar na renda dos estudantes, gerando verdadeiros empreendedores que poderão colocar em prática o que aprenderam em sala de aula, desenvolvendo a economia do estado”, declarou.

Há cursos também voltados para a área da tecnologia como desenvolvedor de aplicativos para dispositivo móvel; recursos naturais como o de agricultura orgânica. Na área de gestão e negócios como gestão cooperativa e empreendedorismo solidário. Na área de embarcações com a construção de embarcações artesanais maranhenses. E na produção alimentícia com o curso de panificação e confeitaria, dentre outros.