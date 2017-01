Governo lança boletim ‘Perfil da Agricultura Maranhense’ 

Para facilitar o acesso de estudantes, pesquisadores, imprensa e público em geral a informações sobre as principais culturas produzidas no Maranhão, a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima) lançou a primeira edição do boletim ‘Perfil da Agricultura Maranhense’. O boletim está disponível na seção ‘Downloads’ no site da Sagrima (www.sagrima.ma.gov.br).

“Periodicamente, durante o ano, são lançadas projeções de produção, por instituições como a Conab, por exemplo. No entanto, essas previsões podem não se concretizar, devido a fatores como clima e economia. Assim, no encerramento de cada ano, lançaremos os dados já consolidados da produção maranhense”, explica a superintendente de Pesquisa e Geoprocessamento da Sagrima, Ana Tereza Castro.

A publicação será feita anualmente, com a coleta de dados sobre as principais culturas agrícolas do estado, tanto de lavoura permanente quanto temporária. No boletim são apresentados os resultados do estado na produção de soja, milho, algodão, arroz, feijão, mandioca, cana-de-açúcar, banana, abacaxi e melancia, a partir de fontes como o IBGE, Monitor de Secas do Nordeste (Agência Nacional de Águas) e sindicatos de produtores.

Futuramente, também serão lançados boletins de pecuária e de pesca, em formato similar. Para o secretário da Sagrima, Márcio Honaiser, ferramentas como esse boletim e o Sigite (Sistema de Informações Gerenciais e Inteligência Territorial Estratégica) vão permitir que a produção do estado seja acompanhada mais de perto por órgãos do Estado e por investidores.

“O acesso a dados precisos da nossa produção agropecuária faz toda a diferença ao pensarmos novas estratégias e melhorias nas ações já andamento. Para quem está interessado em investir, é fundamental saber os potenciais de cada região, por isso lançaremos o Sigite ainda no primeiro semestre deste ano e temos trabalhado na consolidação de materiais como este boletim”, explicou Márcio Honaiser.