Governo investiu R$ 1 bilhão em obras de infraestrutura em 2016

Com 5.700 quilômetros de rodovias estaduais, o Maranhão, no início da gestão do governador Flávio Dino, estava com boa parte da malha rodoviária em péssima conservação. Dois anos depois, já foram realizados serviços de recuperação, construção e manutenção em 3 mil quilômetros, o que tem facilitado a vida de milhões de maranhenses, tanto dos que utilizam regularmente as vias quanto dos que dependem de produtos e serviços que trafegam diariamente por essas estradas.

Cuidar e ampliar as rodovias estaduais são algumas das atribuições da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra). Já foram realizados serviços de manutenção e conservação em 2 mil quilômetros. Além disso, em dois anos, são mil quilômetros de novas vias, algumas já concluídas e outras em construção. Em 2016, o investimento do Governo do Estado nas obras de infraestrutura chegou a R$ 490 milhões em serviços de construção e conservação de rodovias estaduais e vias urbanas nos municípios.

O investimento, só na construção de estradas, executado pela Sinfra, foi de R$ 230 milhões em 2016. Entre as obras entregues no ano passado, estão as rodovias Padre Josimo Tavares, conhecida como Estrada do Arroz; a MA-322, entre Altamira do Maranhão e Brejo de Areia; a MA-138, de São Pedro dos Crentes a Fortaleza dos Nogueiras; e a MA-334, entre Riachão e Feira Nova.

Essas ações mudaram a vida de muitos maranhenses, como a dona de casa Naíde Lopes, que mora na zona rural do município de Riachão. “Moro há 17 anos aqui e foram anos de muito sofrimento. Essa estrada era um buraco. Quando passava carro, era só poeira na cara da gente. Isso acabou. Temos outra vida”, afirma.

Para 2017, já está programada a recuperação da rodovia MA-014, de Vitória do Mearim ao povoado Três Marias e do Cujupe até Governador Nunes Freire. Também está em execução a construção da MA-034, entre São João dos Patos e Passagem Franca, por meio de uma parceria inédita do Governo do Estado com o Batalhão de Engenharia do Exército, que está construindo esse trecho da rodovia. A MA-034 está com outros trechos sendo construídos, a partir do município de Buriti Bravo: um deles até Brejo de São Félix e outro até o povoado Café Buriti.

Mais Asfalto

Outros R$ 240 milhões foram investidos no programa Mais Asfalto, que realiza ações de pavimentação urbana, em parceria com as prefeituras municipais. Em 2016, o Governo do Estado chegou à marca de 150 municípios beneficiados com o programa, que melhorou as condições de ruas e avenidas. “Apesar de não ser obrigação constitucional do Estado, e sim das prefeituras, o governador Flávio Dino se sensibilizou, diante desse momento de crise econômica, e criou o programa para melhorar a infraestrutura desses municípios”, explica o secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto.

Segundo o secretário, o principal enfoque do programa é a melhoria da mobilidade urbana, o que beneficia a vida das pessoas. “Quando a gente melhora a situação de ruas e avenidas, nós melhoramos a vida das pessoas significativamente, retirando a poeira da porta de casa em tempo de estiagem, a lama em tempo de chuva, facilitando o acesso das viaturas e ambulâncias e contribuindo para a saúde, pela redução do risco de doenças, então são muitos ganhos, que felizmente estamos conseguindo proporcionar à população maranhense”, afirma Noleto.

Para 2017, o secretário ressalta que ainda há muito serviço a fazer e que a prioridade são os municípios que ainda não receberam obras do Mais Asfalto. “Esse ano, o governador já determinou que nós fizéssemos uma nova licitação de contratos regionais de pavimentação do Mais Asfalto, pra chegar aos municípios que ainda não foram alcançados e beneficiar mais pessoas”, explica.

Na Região Metropolitana de São Luís, um dos destaques do programa é a obra de requalificação na Forquilha, que vai acabar com alagamentos e congestionamentos em uma das áreas de trânsito mais complicado na capital. Diversas ruas da região já receberam serviços de drenagem profunda e superficial, calçada, sarjeta e pavimentação. Executado em parceria com a Prefeitura de São Luís, o projeto também vai realizar modificações no trânsito, eliminando a circulação na rotatória e utilizando retornos de quadra e nova sinalização.

Obras civis

Além da construção, conservação e recuperação das rodovias e vias urbanas, a Secretaria de Estado da Infraestrutura também executa serviços em prédios e logradouros públicos, como praças, ginásios, quadras e instituições. Neste setor, foram investidos mais R$ 281 milhões em diversas obras por todo o estado. Entre os destaques está a urbanização da Praça da Lagoa da Jansen, que custou R$ 2,5 milhões e criou um novo ponto turístico e de lazer para moradores e visitantes. Este ano, a área útil da praça será ampliada, com a instalação de novos equipamentos de lazer.

A Sinfra também recebeu, em 2016, novas atribuições, como a execução de obras nas áreas de educação, saúde e segurança pública. Com isso, foram centenas de escolas recuperadas ou reconstruídas e dezenas ainda em construção, por meio do programa Escola Digna. Na saúde, a Sinfra concluiu a construção de hospitais regionais e está construindo o novo Hospital do Servidor, em São Luís, e hospitais regionais em Colinas, Santa Inês, Timon e Chapadinha, dentre outras unidades.

Na área de segurança pública, foram inauguradas, em 2016, obras como a reforma e ampliação da Academia de Polícia Civil e a 3ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, no bairro da Cidade Olímpica. Para 2017, além das novas obras que serão iniciadas, está prevista a conclusão de ações como a requalificação da Forquilha; a ampliação da MA-203; a restauração do Forte Santo Antônio; a reurbanização da Beira-Rio, em Imperatriz, e diversas outras ações.

“A destinação de recursos para a infraestrutura é fruto de um grande esforço fiscal e orçamentário determinado pelo governador Flávio Dino, para manter os investimentos que o Maranhão precisa, mesmo num cenário de crise econômica e redução de recursos, com prioridade para as regiões mais necessitadas do nosso estado”, declara o secretário Clayton Noleto.