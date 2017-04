Governo investe R$ 36,5 milhões na infraestrutura em Timon e população aprova os benefícios

Com mais de 160 mil habitantes, Timon é uma cidade que vem crescendo e se desenvolvendo criando melhores oportunidades e perspectivas de futuro. Os investimentos do Governo do Maranhão em obras de infraestrutura no município somam R$ 36,5 milhões e ajudam na geração de emprego e renda. Na área de infraestrutura urbana, por exemplo, o programa ‘Mais Asfalto’ ajudou na mobilidade urbana da cidade principalmente em relação ao tráfego de pedestres e veículos.

Foram pavimentados 43 quilômetros de ruas e avenidas com um investimento de R$ 12,3 milhões que fizeram diferença no dia a dia de Rose dos Santos Oliveira que mora há 8 anos na rua 16 no bairro São Benedito, em Timon. “Aqui era ruim, a rua não dava para andar de bicicleta, sabe como é a gente que é pobre e não tem carro tem que andar é de bicicleta e ficava ruim para sair de casa, tinha muita pedra solta, ficavam aqueles buracos. Agora dá para andar só no asfalto, para mim melhorou”, disse Rose.

Dando continuidade aos investimentos de educação no município, o governo entregou no último sábado (8) o Centro de Educação Integral Jacira de Oliveira e o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema). O prédio foi adaptado e está pronto para receber os estudantes que terão acesso ao ensino médio e à formação técnica de forma simultânea, através do regime de educação integral. Além dessas duas entregas, o estado está licitando a reforma do Caic UI Domingos Rêgo. As obras devem ser iniciadas ainda no primeiro semestre deste ano.

O C.E. Jacira de Oliveira faz parte de uma das três escolas reformadas pela Sinfra. A escola foi entregue aos estudantes com toda a estrutura necessária para um bom funcionamento. Além de reformas das salas de aula já existentes, foram construídas novas salas destinadas às atividades de artes, dança/música, artes marciais, leitura, professores, descanso para os alunos, almoxarifado e laboratórios. A quadra também foi reformada e um refeitório amplo foi construído com cozinha e salas de apoio.

Os espaços públicos e de lazer também foram beneficiados como a Praça São José, que vem sendo utilizada diariamente por crianças, jovens, adultos e idosos. Com investimento de R$ 1,5 milhão em uma área de 6.780 metros quadrados, a praça ganhou novos bancos, piso, jardinagem, iluminação, playground, banheiros públicos, academias, quiosques e espaço coberto para os profissionais do serviço de moto táxi.

E o playground é o espaço preferido de Kaleo Martins de dois anos. A mãe Karen Martins, conta que diariamente vem com Maria Alice no colo para Kaleo poder se divertir na praça. “Aqui para Timon essa praça representa um benefício para as crianças, porque não tinha um lazer bom, pra gente que é mãe foi bom demais. Kaleo pede todo dia pra vir, para ele aqui é um parque de diversões. Pra mãe que não tem condição de levar para shopping ou lugar caro aqui é o lugar perfeito”, conta Karen Martins.

Ampliando os espaços de lazer, a construção do Centro da Juventude Francisco Carlos Jansen é outra obra aguardada pelos moradores. O centro tem 2.300 metros quadrados e vai ser entregue com um ginásio com quadra poliesportiva, arquibancada para cinco mil pessoas, salas, banheiros, vestiários, refeitório, espaços administrativos, estacionamento e espaços para shows. Essa obra está recebendo investimentos de R$ 3,1 milhões.

Na área da saúde, a Sinfra, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, está replanilhando o projeto para continuar com reforma do Hospital Regional Alarico Nunes Pacheco. As obras modernizarão a estrutura do hospital com novas áreas de UTI e Centro Cirúrgico. Com a finalização dos serviços o hospital contará com quatro Centros Cirúrgicos, 54 leitos, 12 leitos de UTI, salas de observação masculina, feminina e infantil, salas de exames, tomografia, Raio X e dois consultórios odontológicos. O hospital oferece amplo atendimento na área da saúde, com várias especialidades para a população de Timon e municípios da região.

E para manter os caminhos interligando os estados do Maranhão e Piauí, a Sinfra recuperou, ano passado, a alça da ponte da Ponte da Amizade. Foram investidos mais de R$ 400 mil. A estrutura estava desgastada devido à falta de manutenção ao longo dos anos.

De acordo com o secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto, os investimentos têm garantido a melhoria da qualidade de vida das pessoas por meio da sensibilidade, do planejamento e da racionalização da aplicação dos recursos públicos. “Em Timon a população recebe obras que trazem benefícios imediatos e também de médio e longo prazo que farão a diferença quando, por exemplo, entregamos um IEMA, reformamos colégios, tiramos a lama e a poeira da porta da casa das pessoas e ampliamos os serviços de saúde”, frisou Noleto.