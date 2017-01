Governo investe R$ 250 mi em obras de construção, reforma e ampliação dos IEMAS

O investimento de R$ 250 mi de reais em 12 obras de construção, reforma e ampliação dos Institutos de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iemas) é o resultado de um governo que prioriza a educação de qualidade para os estudantes em todo o Maranhão. A obra dos Iemas é uma das prioridades das Secretarias de Estado da Infraestrutura (Sinfra) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).

Criado para levar educação de qualidade, proporcionando a formação profissional em tempo integral, o Iema está sendo instalado em municípios do interior do estado. Atualmente estão passando por adequações os institutos em Axixá, São José de Ribamar, Pindaré-Mirim, Bacabeira, Timon, Coroatá e São Luís. As adequações incluem à implantação de laboratórios, cozinha, refeitórios, banheiros e vestiários. Todas as unidades estão recebendo nova pintura, forro, piso de alta resistência, revisão nas instalações hidráulicas e elétricas. Em Axixá, São José de Ribamar, Coroatá e Timon haverá um anexo com a construção de 10 salas de aula, vestiário e ginásio para pratica de esportes.

Em Axixá estão sendo finalizados os acabamentos, pintura, ampliação do refeitório e instalação da cobertura do ginásio em estrutura metálica. Em São José de Ribamar a estrutura está praticamente concluída faltando apenas a pintura do prédio, da quadra e a instalação do alambrado do muro. No Iema Marista estão sendo finalizados serviços no banheiro, rampa, cozinha e refeitório.

Para o secretário de Infraestrutura do estado a expansão dos Iemasfaz parte do programa prioritário do Governo Flávio Dino que tem dado atenção para a área da educação desde o ensino fundamental, médio ao superior. “Os Iemas são Escolas de ensino profissionalizantes adaptadas a realidade econômica de cada região a fim de aproveitar as vocações econômicas. Nós já temos Iemas em pleno funcionamento, em adaptação e ampliação, temos 5 Iemas em construção e temos Iemas em fase de licitação e conclusão de projetos. A meta do governo Flávio Dino é alcançar 22 unidades em funcionamento até o final de 2018 e nós estamos trabalhando com muita firmeza e determinação para que esse objetivo seja alcançado ”, enfatizou, Clayton Noleto.

Três municípios, Pindaré Mirim, Bacabeira e São Luís já estão em funcionamento e para o ano letivo de 2017mais quatro unidades, Axixá, Coroatá, São José de Ribamar e Timon também entrarão funcionando.Os alunos estudam das 7h às 17h seguindo o modelo do Instituto Federal que é pioneiro pelo diferencial de ofertar educação em tempo integral. Além do ensino regular o instituto oferece cursos técnicos voltados para a formação profissional. Este ano será ofertado 1.050 (Um mil e cinquenta vagas) destinadas aos cursos técnicos de Ensino Médio Integral e Integrados à Educação Profissional. Os interessados devem fazer a inscrição para seleção e classificação nas unidades plenas no período de 30/01/17 ao dia 03/02/17.

No IEMA Marista em São Luís a instituição oferece cursos de Eventos, Informática, Meio Ambiente e Serviços Jurídicos. Em Bacabeira os alunos podem escolher entre Administração e Logística e Mineração. Para a unidade plena de Pindaré-Mirim as opções são os cursos de Agropecuária, Recursos Pesqueiros e Serviços Jurídicos.

Em Axixá as opções são voltadas para os cursos técnicos em Informática, cooperatisvismo, Agricultura Orgânica e Eletrotécnica. Em Coroatá são oferecidos curso técnico em Agricultura Orgânica, Cooperativismo, Avicultura e Informática. Atendendo as demandas em São José de Ribamar são ofertados nas áreas técnicas de Guia de Turismo, Eletromecânica, Agricultura Orgânica e Informática. Os estudantes em Timon poderão escolher entre técnico em Logística, Equipamentos Biomédicos, Informática biomédica e Serviços Jurídicos.

O secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação destaca o desempenho dos alunos que estãoestudando através do currículo diferenciado. “O primeiro ano de implantação do Iema evidencia que nós estamos no rumo certo, tanto porque nossos alunos se destacaram em inúmeros eventos em competições nacionais obtendo premiações como a mostra brasileira de foguetes, torneio juvenil de robótica, olimpíada brasileira de matemática das escolas públicas, olimpíada brasileira de geografia, dentre outros. Como também observamos que esses estudantes estão melhorando seu nível de aprendizado”. Destacou o secretário da Ciência, Tecnologia e Informação, Jhonatan Almada.

Além das adequações e ampliações o governo está construindo cinco novos institutos em Coroatá, Carutapera, Santa Helena, São Domingos e Matões. Esses serão os primeiros centros construídos pelo Governo do Estado. A meta é de que até 2018, 22 unidades estejam em pleno funcionamento oferecendo aos estudantes maranhenses uma estrutura para o Ensino, Pesquisa e Extensão, respeitando as demandas regionais.