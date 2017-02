Governo investe R$ 12 milhões para ampliar serviços dos Cras e Creas

Após entregar 78 unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), o governador Flávio Dino anunciou investimentos de R$ 12 milhões para potencializar e ampliar os serviços e benefícios ofertados nesses centros. Os recursos serão transferidos aos municípios como forma de cofinanciamento das ações e tem como objetivo ampliar a política socioassistencial do Governo do Estado.

Além do cofinanciamento para apoiar as políticas de acolhimento, as famílias e indivíduos em situação de alta vulnerabilidade social, o Governo do Estado investirá na ampliação das unidades de Cras e Creas, totalizando 160 novas unidades até o final da gestão, o que significa investimento de R$ 63 milhões para reforma, adequação e instalação de mobiliário.

O cofinanciamento aos municípios responsáveis pela gestão dos centros permitirá a significativa ampliação da oferta de serviços à população. No Caso dos Cras, centros especializados na implantação de serviços sociais que previnem situação de risco, haverá ampliação para acesso aos programas de transferência de renda estaduais e federais, como é o caso dos Programas Bolsa Família e Bolsa Escola. Já os Creas, unidades dedicadas a atendimento em casos de violência, trabalho infantil, apoio a jovens, adultos e idosos, terão maior capacidade para acolher e orientar esses casos.

“Esses investimentos ampliarão o suporte operacional, que é muito importante para os municípios, pois essas unidades físicas, construídas dentro da estrutura e padrão corretos, devidamente equipadas, propiciarão aos municípios uma oferta mais qualificada do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às famílias”, explica a secretária adjunta de Serviço Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes), Célia Salazar.

Capacitação e Parcerias

Para garantir a oferta qualificada de serviços de assistência social, a gestão estadual investe na capacitação dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social do Maranhão (Suas). A Sedes oferece cinco cursos na segunda etapa do programa, para qualificar mais de três mil técnicos que atuam nos Centros de Referência, em parceria com a Universidade Federal do Maranhão (Ufma).

Já em parceria com a Escola de Governo do Maranhão (Egma), a Sedes ofertará mais 15 capacitações com temas relacionados à proteção básica e especial. Algumas dessas capacitações, assim como o Capacita SUAS, serão ofertadas de maneira regionalizada.

“Dentro da lógica de competência da gestão estadual, estamos ofertando assessoramento técnico aos municípios no campo da gestão e dos serviços. Essas ações qualificarão os trabalhadores para que possam oferecer os serviços para os cidadãos de forma mais qualificada”, explica a secretária adjunta, Célia Salazar.

Prioridade para os que mais precisam

O governador Flávio Dino determinou o investimento de quase R$ 426 milhões para a área de Assistência Social em 2017. Os recursos vão garantir a manutenção das redes de proteção social que abarcam as políticas públicas voltadas para o acolhimento a famílias e indivíduos em situação de risco ou de extrema pobreza.

Além da ampliação do programa Bolsa Escola, que garantiu reajuste do benefício, a Sedes implantará o programa de primeira infância ‘Criança Feliz’, dando suporte técnico a 174 municípios maranhenses que fizeram adesão ao programa. O Governo do Estado dará atenção aos municípios do Plano Mais IDH com suporte técnico para implantação de Vigilância Socioassistencial, com recebimento de equipamentos de informática.