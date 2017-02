Governo investe nas unidades de saúde e aperfeiçoa acolhimento de pacientes

Trinta e nove unidades de saúde do estado, vinculadas à Secretaria de Estado da Saúde (SES) e geridas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh), receberam novos colchões e poltronas. É mais conforto para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e seus acompanhantes na rede estadual de saúde. O Investimento foi na ordem de R$ 1.390.440.

“O Governo Flávio Dino tem investido na implantação da rede de hospitais, a exemplo das cinco unidades inauguradas em Pinheiro, Caxias, Santa Inês, Bacabal e Imperatriz e, em breve, Balsas, sempre renovando o compromisso com a população, preenchendo os vazios assistenciais. Agora, os nossos pacientes de 39 unidades de saúde já estão usufruindo dos investimentos, enquanto recebem assistência oportuna, humanizada e qualificada”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula.

Para a presidente da Emserh, a médica Ianik Leal, investir na estruturação da saúde do Maranhão é um compromisso do Governo do Estado e que vem sendo uma das frentes do trabalho realizado pela empresa. “A Emserh tem trabalhado para aparelhar e estruturar as unidades, oferecendo conforto não só para os usuários do sistema de saúde, bem como para seus familiares e acompanhantes. Vamos continuar atuando com este objetivo, sempre levando em consideração a humanização do paciente.”, afirmou a presidente.

Desde dezembro, cerca de 1.000 colchões e 1.500 poltronas vêm sendo distribuídas às unidades de saúde. O investimento é resultado do trabalho do Núcleo de Qualidade da empresa que, além de implantar processos de melhoria através da padronização da execução dos serviços, também foca na melhoria da ambiência hospitalar, buscando propiciar conforto e bem-estar aos pacientes.

“As unidades tinham essa necessidade e conseguimos substituir todas as poltronas e colchões por outros completamente novos. Isso com certeza vai permitir que nossos pacientes e seus acompanhantes fiquem melhor instalados em nossas unidades”, comentou a gestora do Núcleo de Qualidade da Emserh, Ana Carolina Marques.

Mais investimentos

Além das poltronas e colchões, outros itens estruturais devem ser entregues às unidades de saúde até o final de 2017. Serão distribuídos materiais para organização das farmácias e almoxarifados, como pallets, estantes e plásticos, ventiladores, além do investimento na contratação, por meio de licitação, de empresa para manutenção predial das unidades.

As melhorias foram recebidas com satisfação pelos gestores de hospitais. A diretora administrativa do Hospital Regional Alarico Nunes Pacheco, em Timon, Gardênia Carvalho, comemorou a chegada do novo material. “Priorizamos sempre um tratamento humanizado aos nossos pacientes e acompanhantes e sabemos que a presença do acompanhante na internação do paciente é uma das ações primordiais para amenizar o processo de hospitalização. Sem dúvidas, foi uma grande conquista ter recebido as poltronas reclináveis pensando no bem-estar não só do paciente, mas também na comodidade do acompanhante”, comentou a diretora.

FALA, GESTOR!

“Nosso hospital estava há um tempo sem receber esse tipo de material. Nossos colchões e poltronas já estavam defasados. Com os novos, melhorou tanto para o acompanhante quanto para o paciente, que agora podem receber um atendimento mais digno em um momento de tanta fragilidade”. Daniella Jadão Menezes, diretora geral do Hospital Regional de Urgência e emergência de Presidente Dutra

“Sem dúvidas, a grande diferença é na questão do conforto aos nossos pacientes e acompanhantes”. Sandro Tavares, diretor administrativo do Hospital Regional de Peritoró

“Como trabalhamos com crianças e gestantes, a gente sabia que era um incômodo para elas passarem as noites em poltronas que estavam velhas e colchões que também já não tinham boas condições. O material chegou em boa hora e temos certeza que vai ser fundamental para o acompanhamento terapêutico de nossos pacientes”. Otoniel Damasceno, diretor administrativo do Hospital Regional Dr. Carlos Macieira Colinas

“Ficamos muito felizes com o recebimento desses novos colchões e poltronas para nossa unidade. Já era uma solicitação antiga que graças a Deus foi atendida. Com certeza, isso irá contribuir para a melhoria da qualidade do atendimento e dará maior conforto aos nossos usuários”. Francimar Sousa, diretor administrativo da UPA de Coroatá