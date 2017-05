Governo investe mais de R$ 7 milhões na Revitalização Progressiva do Parque da Lagoa da Jansen

O Parque da Lagoa da Jansen, criado em 1988, faz parte do roteiro turístico de São Luís. É um dos mais belos cartões postais que atraem turistas e moradores o ano inteiro. Agora, com os investimentos de R$ 7,2 milhões do governo do estado, está bem mais valorizado e as obras continuam para resgatar os espaços públicos na ilha.

A revitalização gradativa do parque atraiu o alemão Jens Badorf que aproveitou as férias para fazer um tour pelo nordeste do Brasil. A ilha foi uma das paradas obrigatórias. Jens conta que ficou animado pelo número de obras que encontrou na cidade. “Aqui é um lugar natural, é uma cidade em desenvolvimento. Mas estou esperando porque estão fazendo essas obras e quero e creio que vão melhorar”, disse, com esforço para falar em português.

Um desses novos espaços revitalizados é a Praça da Lagoa, construída pelo Governo Flávio Dino, que tem oferecido um ambiente lúdico, educativo e cultural para todas as idades. As crianças ganharam um lugar especial com um mundo de ‘faz de conta’ com brinquedos diversos como escorregadores, passarelas, pranchas, cabos e cordas. Para os jovens o destaque é o espaço descolado para o desenvolvimento de relacionamentos com bancos, mesas de ping-pong para lazer e esporte além de mesas de piquenique.

Os adultos e idosos podem escolher duas áreas de convívio com apreciação de um paisagismo de mais de 35 espécies que foram aproveitadas com um urbanismo sustentável. A praça possui ainda um Circuito de Caminhada, composto de área sombreada na parte externa, com bancos ao longo do trecho além de oito estacionamentos com mais de 50 vagas. A iluminação foi instalada com objetivo de garantir beleza e segurança aos usuários. O governo já está ampliando esse espaço com uma nova área que vai receber um brinquedo em formato de foguete no qual as crianças poderão brincar de pequenos astronautas fazendo o percurso na parte interna.

Outro roteiro favorito das crianças é a Praça Frei Antônio, bastante utilizada nos fins de tarde pelos moradores da Rua Frei Antônio e a Avenida Professor Mário Meireles, que contornam uma parte da Lagoa. A área estava abandonada servindo como depósito de lixo. Com a revitalização recebeu bancos, parquinho e canteiros transformando um cenário caótico em mais um espaço de lazer e convivência.

Na área do complexo da Lagoa, o destaque é para a Concha Acústica que foi totalmente revitalizada com novo palco, camarins, piso, banheiro externo e arquibancada. Com o investimento do governo do Estado, o espaço vai continuar sendo palco de vários artistas importantes da música popular maranhense. O espaço vai permitir a integração de duas mil pessoas por meio das artes. A área do entorno também recebeu serviços de urbanização. A academia ao lado foi recuperada e já está sendo utilizada pela população.

Recuperação da Barragem da Lagoa acelera o processo de despoluição da água

Seguindo as obras de revitalização progressiva no Complexo da Lagoa o governo do Estado está recuperando a barragem da Lagoa da Jansen, que estava sem funcionamento há 20 anos. A obra prevê a substituição da comporta principal e recuperação das comportas auxiliares além da instalação de stop logs. Esses serviços irão permitir a movimentação de entrada e saída de águas marítimas através do canal que interliga a Lagoa até o mar.

Através dessa movimentação a água da Lagoa vai receber oxigenação que significa água sempre nova possibilitando vida ao ecossistema aquático e também auxilia o serviço de despoluição que está em desenvolvimento através do programa ‘Mais Saneamento’ executado pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) que está retirando os pontos de lançamento de esgotos clandestinos das margens da Lagoa.

“A recuperação da estrutura da comporta da Lagoa da Jansen é mais uma obra importante do governo Flávio Dino. Nós estamos trabalhando exatamente pra fazer com que a Lagoa seja despoluída e possa ser utilizada pela população, possa ser apreciada cada vez mais, nesse que é um verdadeiro patrimônio da nossa querida capital. Um investimento que vai fazer com que a Lagoa da Jansen seja ainda mais valorizada e o trabalho sendo desenvolvido dessa maneira, dentro em breve será entregue para a população mais esse importante equipamento”, explica o secretário de estado da Infraestrutura, Clayton Noleto.

No canteiro central o cronograma de serviços segue o planejamento com a recuperação do aterro hidráulico e das estruturas das juntas das galerias de concreto. Já a estrutura da comporta principal que foi totalmente perdida por falta de manutenção há décadas está sendo fabricada sob medida para ser substituída por uma nova. As outras duas comportas auxiliares serão recuperadas e será instalado stop logs para suporte de futuras manutenções. A casa de operação construída pelo lado do mar também será recuperada para oferecer um espaço adequado para o controle diário da comporta.